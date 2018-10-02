Özalp'ta 46 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Özalp ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan kontrollerde yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 46 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir minibüste kontrol yaptı. Yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 46 Afganistan uyruklu kaçak şahıs ile sürücü gözaltına alındı. Sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.