Özalp’ta buğday hasadına başlandı

İlçeye bağlı Boyaltı Mahallesinde ilk olarak başlanan hasada bu yılki verim geçen yıllara oranla çok yüksek olduğu belirtildi.

Özalp ilçesinde buğday hasadına ilk olarak Boyaltı Mahallesinde başlandı. Hasat çalışmalarına Özalp Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sinan Hakan ve ekibi de katıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sinan Hakan, ilçede hasadına başlanan buğday tarlarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek biçerdöverlerin yapmış oldukları çalışmalarda tane kaybını önlemesi konusunda bilgi verdiklerini söyledi. Biçerdöver kontrolü yaptıkları tane kaybını minimize etmek için üretici ve biçerdöver sahipleri ile görüşerek tane kaybı en az indirmek olduğu söyleyen Hakan, bu kontrollerin devam edeceğini belirtti. Bu yılki verim konusunda açıklama yapan Hakan, “Geçen yıllara oranla bu yıl verim daha çok oldu. Özalp ilçesinde bu yıl buğday verimi yıl 20 kiloya 40-50 kilo alan çiftçiler, bu yıl 20 kiloya 200-220 kilo arasında verim alıyor” dedi.

Anız konusunda değinen Hakan, hasat sonra yakılan anızların topraktaki birçok organizmaları yok ettiğini belirterek, anız yakılmasının da cezai müeyyideleri olduğunu hatırlattı.

Hasat başlanması ile ilçede bulunan çiftçiler hasadın bu yıl iyi olması yüzlerini güldürdüğü belirten Hanefi Yiğit ise, “Bu yıl yağmurların çok olması hem tane bakımında hem de sap ve saman bakımından verim yüksek. Geçen yıllara oranla bu yıl Özalp’ta hasat rekoru kırılacak” dedi.