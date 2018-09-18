Özalp'ta eğitim öğretim açılış töreni

Van'ın Özalp ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılış töreni yapıldı.

Özalp 3 Nisan İlkokulunda bahçesinde İstiklal Marşı ile başlayan açılış törenine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilli Ferhat Vardar, eşi Zekiye Vardar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Kaymakam Vardar, 3 Nisan Ortaokulu programının ardından eşi Zekiye Vardar ve beraberindekiler ile Özalp Merkez Anaokuluna gelerek açılış amaçlı okulu ziyaret ettiler. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Vardar, sınıfları gezip öğrencilerle fotoğraf çektirerek okuldan ayrıldı.