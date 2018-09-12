Özalp'ta kanser taraması yapılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Özalp Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 11 gündür Özalp Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan kansere tarama ekipleri bugüne kadar ücretsiz olarak 300'den fazla vatandaş sağlık taramasından geçirildi. Tahsis edilen iki araçla ilçedeki mahallelerde ve uzak mezralarda yaşayan vatandaşlar getirilerek kanser taramadan geçiriliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan görevli sağlık personeli Ercan Orak, burada genel kanser taraması yaptıklarını söyledi. 8 personelle hizmet verdiklerini ifade eden Orak, “Kanserin her türünde erken teşhis hayat kurtarır. Eylül ayı boyunca burada hizmet vereceğiz. Burada rahim ağzı, meme ve bağırsak kanseri taramaları yapıyoruz. Erken teşhis koymak için burada mücadele veriyoruz. Hastalarımızın tansiyon, boy, kilo ve şeker tahlillerini de yapıyoruz. Riskli bir durum söz konusu olduğunda gereken müdahaleleri yaparak hastalara genel bilgileri veriyoruz. Kanser hastalığıyla ilgili gereken önlemleri alıyoruz. Sadece ilçe merkezinde bu taramayı yapmıyoruz. Tahsis edilen iki araç sayesinde uzak mahalle ve mezralarda ikamet eden vatandaşlarımızı buraya getirerek taramalarını yaparak tekrar adreslerine bırakıyoruz. Kanserin her çeşidinde erken teşhis çok önemlidir. Bunun için vatandaşlarımız bu konuda daha duyarlı olmalı” dedi.

Kanser taramasından geçirilen vatandaşlara tişört, bardak kupa, maskot, balon hediye edilerek, meyve suyu ve kek ikram ediliyor.