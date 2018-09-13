Özalp'ta lokanta ve dönerciler denetledi

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bulunan lokanta ve dönerciler denetledi.

Özalp Belediyesi Başkanlığı zabıta ekipleri, ilçe merkezinde bulunan lokanta ve dönercileri denetleyerek hijyen ve temizlik koşullarını kontrol etti. Eksik görülen işyerine daha hijyen olmaları konusunda uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, temizlik ve hijyen konusunda süre verirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.