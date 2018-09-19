Özalp'ta PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 13 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlerce kullanılmak üzere, araziye gömülmüş vaziyette silah ve mühimmat olduğu bilgisinin, duyarlı vatandaşlarımız tarafından jandarmaya iletilmesi üzerine, Özalp İlçe Jandarma Komutanlığınca; ilçeye bağlı Altınboğa Mahallesi kırsalında 18 Eylül 2018 günü operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 13 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.