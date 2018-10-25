Özalp'ta yarı açık halk pazarı kuraları çekildi

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi tarafından yapılan yarı açık halk pazarı, kura çekimi ile sahiplerine verildi.

Özalp Belediyesi tarafından ilçe merkezi sanayi köprüsü yanında yapılan 22 adet açık halk pazarı yerleri bu gün Özalp Belediye Meclis salonunda yapılan kura ile sahiplerine verildi. Özalp Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü Osman Durmuş, Zabıta Amiri Cemal Kaymaz ve kuraya katılan esnafın katılımı ile gerçekleşen kura çekiminde 14 iş yeri sahiplerine verildi. Geri kalan 8 iş yeri ise ilçeye gelecek olan seyyar satıcılara günü birlik kiralanacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Özalp Zabıta Amiri Cemal Kaymaz, “Belediyemiz tarafın tamamlan toplamda 22 adet açık halk pazarı iş yerleri yapmış olduğumuz kura çekimi ile sahiplerine verdik. Kuraya katılan esnaflarımıza verilen açık halk pazarı yerleri 1 yılığına kiralanarak aylık 150 Türk lirası karşılığın sözleşmeleri yapıldı. Açık halk pazarında geriye kalan 8 iş yerimizi ise ilçe dışından gelecek olan seyyar satıcılara günü birlik kiralanarak ilçedeki seyyar satıcı sorununun ortak kaldıracağını düşünüyoruz” dedi.