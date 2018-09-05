(Özel) 150 kişi kapasiteli cezaevi 300 kişiye ekmek kapısı oldu

Ş. tarafından Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan ve 2 yıl önce kapanan açık ceza ve infaz kurumu, tekstil fabrikasına dönüştürülerek ilk etapta 300 kişi istihdam edilecek.

Gevaş’ta 1987 yılında kapalı cezaevi olarak açılan ve 3 yıl sonra Gevaş Açık Ceza ve İnfaz Kurumu olarak faaliyet gösteren bina, 2016 Aralık ayında kapandı. VİŞAD öncülüğünde Hakanlar Grup A.Ş.’nin girişimleri sonucu 150 mahkumun kaldığı Gevaş Açık Ceza ve İnfaz Kurumu yerinde ilk etapta 300 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası kuruldu. Fabrikada incelemelerde bulunan VİŞAD Genel Başkanı Ahmet Fatih Hatunoğlu, merkezi İstanbul’da olan VİŞAD’ın yedi ilde yapılanmış bir dernek olduğunu ifade ederek, amaçlarının Türkiye’ye yayılan bütün Vanlı iş adamlarıyla bir araya getirerek güç birliği oluşturmak olduğunu söyledi. Bu kapsamda öncelikli olarak yaşadıkları bölgeye hizmet etme noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Hatunoğlu, “2016 Aralık ayında kapanan Gevaş Açık Ceza ve İnfaz Kurumunun yerinde bir tekstil fabrikası kurulması için girişimlerde bulunduk. Bu noktada İstanbul’da yatırımları olan Hakanlar Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fayik Hakan ile görüştükten sonra Van Valiliği, Gevaş Kaymakamlığı ve Gevaş Belediyesi ile bir takım görüşmelerimiz oldu. Bu anlamda yaklaşık 150 mahkumun kaldığı Gevaş Açık Ceza ve İnfaz Kurumunun 700 kişinin istihdam edildiği bir tekstil fabrikasına dönüşmesi için çalışmalarda bulunduk” dedi.

“Hedefimiz iki yıl içerisinde bin 600 kişinin istihdamını sağlamaktır”

Van’da barış ve huzur ortamının beraberinde istihdamı getirdiğinin altını çizen Hatunoğlu, “Sermaye ürkektir. Ürkek olan sermaye de, huzur ortamı olmadığı zaman kaçar. Şu anda Doğu Anadolu’da barış ve huzur ortamı var. Van’daki huzur ve refah ortamından dolayı artık ticari anlamda yatırımların yapılabileceğini iş adamlarımıza göstermek adına fabrikanın kurulması için girişimlerde bulunduk. Daha önce 150 mahkumun olduğu Gevaş Açık Ceza ve İnfaz Kurumunun; iki yıl içerisinde bin 600 kişinin istihdam edileceği bir tekstil fabrikasına dönüşmesinin ilçeye büyük bir katma değer sağlayacağı gibi diğer iş adamlarımıza da örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu yatırımı Gevaş’a kazandırdık ve bu anlamda bütün iş adamlarımızın özellikle kendi memleketlerinde yatırım yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fabrikada ilk etapta 300 kişinin istihdam edileceğini belirten Hatunoğlu, “Buranın kapasitesi 700 kişi olup ilk etapta 300 kişi alınacak. Eğitim ve oryantasyon sürecinden sonra 700 kişiye çıkarılacak ve bu da yaklaşık 3 bin kişinin buradan fayda sağlaması demektir. Bu da ilçenin kalkınmasına vesile olacaktır” diye konuştu.

“Van’da robot üretimini gerçekleştireceğiz”

VİŞAD olarak Van’da birçok yatırım yaptıklarını dile getiren Hatunoğlu, şöyle konuştu:

“VİŞAD’ın hedefleri ve ilkesi, birbirini kalkındırma ve kendi insanına yatırım yapma noktasındadır. Doğal olarak sadece Gevaş için değil, Van’ın her bölgesi için bunu yapmayı hedefliyoruz. VİŞAD olarak Teklink Telekom A.Ş.’yi Van’a taşıdık ve şu anda Türkiye’nin ilk IP santrali Van’da üretilmektedir. Allah nasip ederse robot üretimini de Van’da yapmayı planlıyoruz. Yine alüminyum profil doğrama üzerine bir firmanın yatırım çalışmaları devam etmektedir. Buna bağlı olarak başka alanlarda da yatırımlarımız olacaktır. Bunun için Vanlı iş adamlarının birbirine sahip çıkması, VİŞAD çatısı altında birleşerek güç birliği oluşturmalarını ve Türkiye’ye kendilerini ispat etmelerini istiyoruz. Ben bu anlamda öncelikle bize her konuda destek olan Van Valiliği, Gevaş Kaymakamlığı, Gevaş Belediyesi ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.”

“Çocukluk hayalim gerçek oldu”

Hakanlar Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fayik Hakan ise, ilçede yatırım yapmasının çocukluk hayali olduğunu vurgulayarak, “Bu benim çocukluk hayalimdi. Eğer Allah-u Teala bana bir gün bir fırsat verirse, bu fırsatı kendi memleketime hizmet vermek için kullanacağım demiştim. Şükürler olsun ki bu şartları Allah bize nasip etti ve kendi memleketimde bir tekstil fabrikası kurdum” dedi.

Fabrikada üretilen kotların yurt dışına ihraç edileceğini ifade eden Hakan, “Kısmet olursa Almanya, Fransa ve Belçika başta olmak üzere birçok ülkeye ihracatımız olacak inşallah. Şu anda bu ülkelerle diyalog halindeyiz. Fabrikamız yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanacaktır. Bize bu fırsatı veren Van Valimize, Gevaş Kaymakamımıza, Gevaş Belediye Başkanımıza ve ismini sayamadığım herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.