(Özel) Aynı ağaçta hem yeşil hem kırmızı elma yetiştirdi

Van'ın Edremit ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Yurtbay, 10 yıl önce diktiği elma ağacında hem yeşil hem kırmızı elma yetiştirdi.

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde 5 dönümlük arazisinde elma ağacı yetiştiren Hasan Yurtbay, 10 yıl önce diktiği elma ağacına 4 yıl önce farklı bir tür elma aşıladı. Aşı yaptığı ağaçlarda genellikle ürün alamayan Yurtbay, yaptığı son aşının sonuç verdiğini gördü.

Yaklaşık 10 yıllık yerel elma ağacına Arjantin elması aşılayan Yurtbay, bu yıl aynı ağaçta hem yeşil hem de kırmızı elma yetiştirmeyi başardı. İki farklı renkte elmanın aynı ağaçta yetişmesi görsel bir şölen oluştururken, ağaçta yetişen kırmızı elmanın mayhoş, yeşil elmanın ise ekşi bir tadı olduğu belirtildi.

İHA muhabirine konuşan Hasan Yurtbay, bundan 4 yıl önce aşılamayı yaparken elmaların yetişip yetişmeyeceği konusunda tereddüt ettiğini ifade etti. Yaptığı aşılamada başarılı sonuç aldığını ve gelecek yıl aynı ağaca farklı bir tür elma daha aşılayacağını dile getiren Yurtbay, “İçinde elma ağacı bulunan tarla yaklaşık 5 dönümdür. Bahçede farklı türde ağaçlar var, ama çoğunluk elma ağaçlarından oluşuyor. İlk önce bizlere ‘bu ağaçları niye kesip aşı yapıyorsunuz, yazık değil mi?' dediler. Bizler de belki olur dedik. Denedik ve ağaç bu şekilde iki farklı türde meyve verdi. Tabi biz bunu daha da çoğaltacağız. Bizler Arjantin elması ağacını farklı ağaçlara da aşılayacağız. Hatta bazı ağaçlarda 3 farklı tür bile düşünüyoruz” dedi.

Aynı ağaçta yetişen yerli Van elmasıyla Arjantin elmasının farklı tat ve aromaya sahip olduğunu ifade eden Yurtbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ağaçta yetişen Van elmasının mayhoş bir tadı varken, Arjantin elmasının ise ekşi bir tadı var. Arjantin elması ağaçlarda korucu görevi görüyor. Kırmızı elmanın raf ömrü uzun değilken, ancak buradaki Arjantin elması gelecek yılın mayıs-haziran ayına kadar dayanacaktır. Kırmızı elmanın çiçeği koyu pembeyken, yeşil elmanın çiçeği de açık pembedir.”

Bahçedeki ağaçların büyük bir kısmını kendisinin diktiğini ve ağaçlarda meyve toplarken çok duygulandığını dile getiren Yurtbay, topladığı meyveleri mahalledeki çocuklara da dağıttığını kaydetti.