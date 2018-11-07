(Özel) Binlerce yıllık kilim dokuma geleneği yeniden hayat buluyor

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından Tarihi Van Evlerinde açılan kilim dokuma atölyesinde binlerce yıllık yöresel kilim dokuma geleneği yeniden hayat buluyor.

Tuşba Belediyesi tarafından İş-Kur desteğiyle açılan ‘Yöresel Kilim Dokuma' kursuna Vanlı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Tarihi Van Evlerinde açılan atölyedeki kilim dokuma kursuna katılan kursiyerler, dokumacılık yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kurslara katılan kadınlar, verilen eğitimlerle birlikte her bir motifi ve rengi ayrı anlama gelen yöresel Van kilimini ilmek ilmek dokuyor.

“Van kilimlerini yaşatma adına kurs açtık”

İHA muhabirine konuşan Yöresel Kilim Dokuma Kursu Öğreticisi Vasfiye Ateş, kilim dokuma kurslarına katılan kadınların kısa zaman içinde meslek sahibi olduğunu belirtti. Tuşba Belediyesi tarafından İş-Kur destekli kurslarının 4'üncüsünü düzenlediklerini ifade eden Ateş, “Kursumuz dezavantajlı kadınlara yönelik açıldı. Arkadaşlarımız burada hem bir meslek öğreniyor, hem de boş vakitlerini güzel bir şekilde değerlendiriyorlar. Kilimleri Tuşba adıyla dokuyoruz. Kullandığımız motifler ise Van yöresine aittir. Bu bizim 4'üncü kursumuz oldu. Her kursumuz ise yaklaşık 5 ay sürüyor. Kurslarımız bitince yeniden kursiyerlerimizi sıfırdan yetiştiriyoruz. Kursiyerlerimiz kilim dokumada usta olduktan sonra kendi işlerini rahatlıkla yapabilecekler. Burada özellikle Van kilimlerini yaşatma adına kurs açtık. Bu yüzden kursumuzu Tarihi Van Evlerinde açtık. Kilimlerde çok eski desenler kullanıyoruz” dedi.

“Kilime duygularımızı dokuyoruz”

Kilim konusunda iyi bir deneyim kazanmayı amaçladığını dile getiren Leyla Korkmaz isimli kursiyer ise “Bu 4'üncü kursumuz. Kilim dokuma bizler için hem maddi, hem de manevi bir öneme sahiptir. Maddi açıdan burada kendimize yeni bir meslek ediniyoruz. Manevi açıdan ise kilime duygularımızı dokuyoruz. Bu sayede rahatlayarak güzel bir işçilik ortaya çıkarabiliyorsunuz. Kilim dokumadaki hedefim, kurs öğretmeni olmaktır. Bunun için zaten eğitim alıyoruz” diye konuştu.

Kilim dokumanın stres giderdiğini ifade eden Esma Sümertaş isimli kursiyer de kendilerine kurs imkanı sağlayan Tuşba Belediyesi yetkilerine teşekkür etti.