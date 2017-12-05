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05 Aralık 2017 12:17

Özel çocuklar polis olup telsizle anons yaptılar

Van’ın Gevaş ilçesindeki özel çocuklar, polis kıyafeti giyip telsizle anons yaptılar.

Özel çocuklar polis olup telsizle anons yaptılar

05 Aralık 2017 12:17


3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Gevaş İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ve ailelerine yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi. Polis kıyafeti giyip telsizle anons yapan çocuklar, zırhlı araçlara binmeyi de ihmal etmedi. İlçe Emniyet Amirinin makamına da oturan çocuklar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Çocuklara hediyelerin takdim edilmesiyle etkinlik sona erdi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bizler kadere inanan insanlarız ve hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Bu özel insanların daima yanında olacağız ve hayatlarında önlerine çıkan engelleri birlikte aşacağız” denildi.




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