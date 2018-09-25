Özel eğitim öğrencileri, Van'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi

Van'da ilk-orta ve lise kademelerinde okuyan özel eğitim öğrencileri, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Turkcell'in katkılarıyla gerçekleşen ‘Engelsiz Eğitim' programı kapsamında özel eğitim öğrencileri, aileleri ile birlikte düzenlenen programla Van'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Program kapsamında öğrenciler ve aileleri, kendilerine tahsis edilen araçlarla ilk olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Van Kedi Villasını gezdi. İlk kez bir kedi evini ziyaret eden özel eğitim öğrencileri, kedilere yakın ilgi gösterdi.

Van Kalesi, Hüsrevpaşa Külliyesi, İskele Sahili ve Edremit Kız Kalesi'ni de gezen öğrenciler, farklı bir gün yaşamanın heyecanını yaşadılar.

Özel eğitim öğrencileri için bu etkinliği düzenlediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, “İşitme engelli öğrencilerimizin eğitim aldığı ilk-orta ve lise kademelerindeki okullarımız bölge okullarımızdır. Çevre illerden gelen öğrencilerimiz, yaşadıkları ili ve kültürel özelliklerini bu gezi kapsamında tanıma fırsatı buldular. Öğrenci ve velilerimiz için farklı bir gün oldu. Bu güzel günü onlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz de çok mutlu oldular. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gezi programının sponsor firması Turkcell, gezi kapsamında öğrencilere kumanya dağıttı, araç desteği ve yemek ikramında bulundu.