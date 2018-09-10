Van'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılı özel eğitim ve rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri konusunda yıl içerisinde yapılacak çalışmalara azami gayretin gösterilmesinin önemine değindi. Özel eğitime muhtaç bireylerin topluma entegresinin sağlanması için fedakarlıktan kaçınılmaması gerektiğini belirten Göl, sosyal ve kültürel aktivitelere daha fazla ağırlık verilmesinin gerektiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAKA tarafından desteklenen ‘Eğitimi Şekillendiren Gelecekler' adlı projeye de değinen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü olarak yapmış olduğumuz ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ‘Eğitimi Şekillendiren Gelecekler' projemizi uygulamaya başlayıp, özel eğitim sınıflarımızın materyal ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu alanda farklı materyal tasarımı yapan öğretmenlerimizi destekleyerek öğrencilerimizin eğitim kalitelerini artırmaya gayret sarf edeceğiz” dedi.

Toplantıda, eğitim ve danışmanlık tedbiri eğitimleri, özel eğitim sınıfları, ilçe ziyaretleri, eğitim öğretim yıl içi seminerleri, okul müdürlüklerin rehberlik öğretmeni ihtiyaçları, özel eğitim ve rehberlik birimlerin iş ve işlemleri, taşıma işlemleri, özel eğitim farkındalık bilgilendirme semineri, destek eğitim odaları, evde eğitim, kadına yönelik şiddet, bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele, ihmal istismar, rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerinin il hedeflerinin belirlenmesi gibi konular ele alındı.