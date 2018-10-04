(Özel) Geleneksel Van evleriyle zamanda yolculuk

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve proje maliyeti 4 milyon TL olan ‘Geleneksel Van Evleri', açılış için gün sayıyor.

Tuşba Belediyesi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) finansmanıyla Kalecik Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ‘Geleneksel Van Evleri' projesi tamamlandı. Geleneksel Van evleri, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede olan Kalecik Mahallesi'nde bin 830 metre yükseklikteki bir alana kuruldu. Van'a kuş bakışı bakan evler, seyir terası görevi de görüyor.

Proje kapsamında saman, tuz ve odun parçacıklarının karışımıyla oluşturulan çamurla üretilen kerpiçlerin kullanılmasıyla yazın serin, kışın ise sıcak tutan 2 katlı tarihi evlerden 4 adet inşa edildi. Kurulan geleneksel Van Evleri Mahallesi'nde 500 kişilik açık amfi, 400 metrekarelik alan üzerine taş yapılı 2 katlı kafeterya ve yöresel ürünlerin satışı amacıyla 6 adet taş yapılı dükkan inşa edildi.

İHA muhabirine konuşan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van evlerinin tarihi, kültür mirasımız arasında yer aldığını belirtti. Proje çerçevesinde 4 adet iki katlı Van evi inşa ettiklerini ifade eden Başkan Özgökçe, “Geleneksel evlerimiz Van'ı bir kartal kalesi gibi görebilen, çok önemli bir seyir terası özelliğinde olan bir alana konuşlandı. Tarihi Van evlerimiz çok önemli kültürümüz arasında yer alıyor. Tarihi Kentler Birliğine üye olan Tuşba Belediyesi, kültürel değerlerin yaşatılması anlamında bir projedir. Bu proje çerçevesinde de 4 evin, geçmişten günümüze kadar uygun olan mimarisiyle, kerpiçlerin kesiminden kurutulmasına, temelinden tavanına kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki mimarlarımızın kontrolünden geçmiştir” dedi.

“Ziyaretçiler kendilerini 1900'lü yıllarda göreceklerdir”

Van evlerini ziyaret eden turistlerin kendilerini 1900'lü yıllarda göreceğini ve geçmişe doğru bir yolculuk yapacağına dikkat çeken Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1915-1918 olayları sonrasında eski Van şehrinde ayakta kalan tescilli bir tek evimiz kalmamıştır. Bizler de Van evlerinin yaşatılabilmesi anlamında insanlarımızın geçmişten günümüze kadar nasıl bir ortamda, alanda, evde yaşadıklarını gösterebilmek anlamında gelecek nesillerimize ve aynı zamanda turizme yeni bir nokta kazandırmak adına Van evlerimizin projesini 2016 yılında uygulamaya başladık. Buraya gelen ziyaretçilerimiz, ilk girişten itibaren kendilerini 1900'lü yıllarda göreceklerdir. İnsanlarımızın o dönmede nasıl yaşadığını, aynı ortamda görebilme fırsatı bulacaklardır. Geleneksel Van evlerimiz, Vanımızın tüm güzelliklerini görebileceğiniz çok yüksek bir alandadır.”