(Özel) Gönüllüler bir umut için Van Gölü'ne dalıyor

VAN (İHA) – Van'da her biri farklı bir meslekte çalışan Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) Derneği üyeleri, bir umut için Van Gölü'ne dalıyor.

Van'da 2015 yılında gönüllüler tarafından kurulan Van AKEM Derneğinin gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı. Farklı işlerde çalışan gönüllüler, gelen ihbarla hemen Edremit Gebze Su Sporları Merkezinde bir araya geldi. Van Gölü'nde kaybolan bir kişiyi bulmak için planlama yapan gönüllüler, hayat kurtarmak için sür'atle harekete geçti. Hemen bota binen dalgıçlar, şahsın kaybolduğu noktaya sür'atle vardılar. Suya dalarak arama çalışmalarını yürüten AKEM ekibi, Van Gölü'nde kaybolan kişiyi sudan çıkarıp sağlık ekibine teslim ediyor.

Gerçeği aratmayan tatbikatın ardından bir açıklama yapan Van AKEM Derneği Başkanı Umut Yarız, derneğin 2015 yılında 5 gönüllü dalgıç tarafından kurulduğunu ifade ederek, “Şu anda gönüllü sayımız 16'ya çıktı. Bizler Van Gölü Havzası, çevre il ve ilçelerdeki dereler, akarsular ve barajlarda tamamen gönüllü olarak boğulma vak'alarına katılarak ilgili ekiplere destek oluyoruz” dedi.

Dernekte sürekli eğitimler düzenlediklerini dile getiren Yarız, “Derneğimizde arama kurtarma üzerine eğitimlerimiz bundan sonra da devam edecek. İnşallah bu sayıyı arttırıp Van için, Van halkı için faydalı bir dernek olma amacındayız” ifadelerini kullandı.