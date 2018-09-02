(Özel haber) Akdamar Adası ayine hazır

En son 2014 yılında yapılan ve güvenlik gerekçesiyle üç yıl ara verilen Ermeni ayini, 9 Eylül’de Akdamar Adası ve kilisesinde gerçekleşecek. Gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelecek olan misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için Van Valiliği öncülüğünde kentteki ilgili tüm kurumlar tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Ayin öncesi hazırlıklarla ilgili açıklamada bulunan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, üç yıl aradan sonra tekrar ayin olacağı için heyecanlı olduklarını vurguladı. 9 Eylül’de gerçekleşecek olan ayinin Van’ın normalleştiğinin en güzel göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Hakan, “Bu sene çok heyecanlıyız. Şu anda Van Valiliği himayelerinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Van’daki bütün kurumlar olarak 9 Eylül’de güzel bir etkinliğe imza atma adına, misafirlerimizin çok güzel duygularla buradan ayrılması adına elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah geniş katılımlı bir etkinlik olacak. Şimdiden bunun ayak izlerini görmek mümkün. Ayin kararı alındıktan sonra adaya gidiş gelişlerde ciddi artış olduğunu görüyoruz” dedi.

Ayinden sonra ‘kardeşlik sofrası’ kurulacak

2014 yılında bir ilki gerçekleştirerek ayin için gelen misafirleri ilçe merkezinde ağırladıklarının altını çizen Hakan, “Gevaş Belediyesi olarak bu senede şehir merkezine misafirlerimizi alacağız. Ayinden sonra şehir merkezinde misafirlerimizle, halkımızla birlikte ‘kardeşlik sofrası’ adı altında yemek yiyeceğiz. Ümit ediyorum bundan sonraki senelerde daha geniş katılımlı, renkli görüntülerin de içinde olduğu etkinliklere imza atmış olacağız. Ben bütün dostlarımızı bu etkinliğe davet ediyorum. İnşallah 9 Eylül günü hem gelen misafirlerimiz içeride ibadetlerini yapmış olacak hem de biz büyük bir devlet olmanın verdiği öz güvenle etkinliğe ev sahipliği yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Van Valiliği bünyesinde bir koordinasyon merkezi kurulduğunu dile getiren Hakan, “İlçe Kaymakamımız İshak Çınar başkanlığında bir koordinasyon ekibimiz var. Van’dan buraya gelişler ve gidişler, teknelerle yapılacak olan geliş gidişler, ilgili güvenlik önlemleri, belediyemizin yapacağı işler olmak üzere bütün bunlarla ilgili bir koordinasyon merkezimiz var. İnşallah çok güzel, tatlı, keyifli bir etkinlik olmuş olacak” şeklinde konuştu.

Akdamar Adası’nın Türkiye ve dünyaya açılan bir kapı olduğunu sözlerine ekleyen Hakan, şöyle konuştu:

“Akdamar Adası’nı çok önemsiyoruz. Tarihi itibariyle de bizim kendi medeniyetimizin bir eseridir. Kendi medeniyetimizden devraldığımız kültürel bir mirasımız olarak buna bakıyoruz. Büyük bir devlet olmanın verdiği özgüvenle de bu tarz etkinlikler bundan sonrada devam edecektir.”

Akdamar Kilisesi’nde 3 yıldır ayin yapılmamasının çok üzücü olduğunu ifade eden Ermeniler ise, bu yıl yapılacak ayine büyük bir katılımın olacağını ve ayini heyecanla beklediklerini söylediler. Yapılan hazırlıkların her anlamda yerinde olduğunu dile getiren Ermeniler, Türk hükümetine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

“Akdamar Kilisesi’nde ettiğim dualar kabul oldu”

Yaklaşık 10 yıl önce ilk defa geldiği ayinde dualarının kabul olduğunu belirten Gaye Gevorgen adlı Ermeni ise, “Bu bizim haç kilisemiz dünyada bir tanedir ve Van Gölü içindedir. Ermenistan’dan, yurt dışından gelenler çok olacak. Kimin ne hayalleri varsa burada gerçek oldu. Bende 10 yıl önce ilk defa geldim. Burada hayal kurdum ve hayallerim gerçek oldu. Şu anda burada yaşıyorum. Buradaki halk çok güzel. Korkmadan herkes gelebilir. Bu özel günü kimse kaçırmasın. Mum yaksın, dua etsin. Ben bu sene erken geldim. Çok güzel olmuş. Şimdiden çok insan geliyor. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Uzun bir aradan sonra kilisede kutlamamız olacak” dedi.