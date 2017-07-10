(Özel haber) Dört aylık bebek için doktorlar seferber oldu

Erzurum’a sevki riskli olan bebek için Van’a doktor getirildi.

2 ay önce kalbinde delik olduğu tespit edilerek Ağrı Devlet Hastanesinden Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisine sevk edilen 4 aylık Rabia bebeğin Erzurum’a sevki riskli olunca, doktor gelerek ameliyatı Van’da gerçekleştirdi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Mehmet Biçer ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji doktorları tarafından 5 saat süren başarılı bir operasyonla Rabia bebek hayata döndü. Servise alınan 4 aylık bebek, şimdi asıl ameliyatı için gün sayıyor.

“Hastayı yolda kaybedebilme riskimiz yüksekti”

İHA muhabirine konuşan Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Serdar Epçaçan, hastanın 2 aylıkken kalbinde birden fazla delik olduğunun tespit edilerek Van’a sevk edildiğini belirterek, “Hastamız 2 aylıkken kalbinde delik olduğu şüphesi ile çocuk doktorları tarafından bize yönlendirildi. Bizler de yaptığımız muayenelerde kalbinde birkaç adet geniş delik olduğunu gördük. Çocukta kalp yetmezliği bulguları vardı. Yoğun bakım ünitemize yatırdık. Genel durumu oldukça kötüydü. Acil ameliyat ihtiyacı vardı. Ama hastamızın il dışına nakli biraz sıkıntılı olduğu için yolda kaybedebilme riskimiz yüksekti” dedi.

“Hastamızı ana ameliyata hazırlıyoruz”

Hastane genel sekreterliğiyle görüşerek alternatif çözümler aradıklarını aktaran Dr. Epçaçan, “İlimize en yakın olan Erzurum’daki çocuk kalp cerrahıyla irtibata geçerek, kendilerine hastanın durumunu belirttik ve ameliyatı için kendilerinden yardım istedik. Yapılan görüşmeler neticesinde doktorumuz için gerekli izinler alındı ve burada hastamızın ameliyatını hastanemizde gerçekleştirdik. Geçici bir ameliyat yaptık. Uzun süreli bir yoğun bakım sürecinden sonra hastamızı servise aldık ve şu anda verdiğimiz ilaçlarla asıl ana ameliyat için hastamızı gerekli kiloya taşımaya çalışıyoruz. Gerekli kiloya ulaştıktan sonra da ana ameliyatımızı yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Hastamızı bir aya kadar yoğun bakımda izledik”

Hastanın yaklaşık olarak 2 ay takibini yaptıklarını belirten Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nazan Ülgen Tekerek ise “Ağrı’dan gelen hastamızı kalp yetmezliği tanısıyla yoğun bakım ünitemize kabul ettik. Sonrasında çocuk kardiyoloji bölümü ile beraber operasyon kararı alındı. Erzurum’dan gelen çocuk kalp damar cerrahımızla birlikte operasyon yapıldı. Sonrasında bir aya kadar hastamızı yoğun bakım ünitemizde izledik. Hastamız servise geçecek aşamaya geldikten sonra da çocuk kardiyoloji servisine aldık” ifadelerini kullandı.

“Herkese teşekkür ediyoruz”

Küçük Rabia’nın babası Mehmet Senem, 6 çocuk babası olduğunu ve diğer çocuklarında benzer bir rahatsızlık yaşanmadığını ifade ederek, “Ağrı’nın Tutak ilçesinde oturuyorum. 2 ay önce çocuğum rahatsızlandı. Önce ilçemizdeki hastaneye kaldırdık. Ardından Ağrı’ya sevk ettiler. Orada 5 gün yoğun bakımda kalan çocuğum, daha sonra Van’a sevk edildi. Yaklaşık 2 aydır buradayız. Burada yapılan ameliyat neticesinde şu anda çocuğumun durumu iyiye gidiyor. Asıl ameliyat ise 6 ay sonra yapılacak. Erzurum’dan gelen doktorlarla birlikte burada çocuğumun ameliyatı yapıldı. Hastanemizden çok memnunuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.