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22 Haziran 2017 11:06

(Özel haber) Kan stokları kritik seviyeye yaklaştı

Türk Kızılayı Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr.

(Özel haber) Kan stokları kritik seviyeye yaklaştı

22 Haziran 2017 11:06

İbrahim Çelik, 500 ünite civarında kan stoklarının kaldığını belirterek, “Ramazan ayından önceki stoklarımızda çok ciddi bir düşüş oldu. Stoklarımız şu anda kritik seviyeye doğru yaklaştı” dedi.


İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Dr. İbrahim Çelik, Van’da bulunan Güneydoğu Bölge Kan Merkezinin 5 ilde ve bağlı ilçelerde bulunan yaklaşık 40 hastanenin kan ihtiyacını karşıladığını söyledi. Çelik, “2017 yılı için yıllık bazda 36 bin ünite kan hedefimiz var ve haziran ayı itibarıyla yaklaşık 5,5 aylık dönemde 18 bin ünite kan bağışı alarak bu hedefimizin önünde devam ediyoruz. Ramazan aylarında kan bağış oranları diğer aylara nazaran düşmektedir. Bu düşüşten dolayı hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına bizler daha öncesinde çeşitli önlemler almaktayız” dedi.



“Hastanelerdeki ihtiyacı karşılamada bir sıkıntı yok”


Ramazan ayına kısa bir süre kala ciddi bir kan stoğu oluşturduklarını ifade eden Dr. İbrahim Çelik, “Bizler bu sayede 2 bin ünitenin üzerinde kan stoğu ile Ramazan ayına girdik. Dolayısıyla kan bağış sayımız düşmesine rağmen hastanelerimizin kan ihtiyacını karşıma noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Hastanelerimizin kan ihtiyacının yüzde 99 oranında karşılamaya devam ediyoruz. Kan ürünleri, miyatlı ürünler olduğu için belli bir döneme kadar bu şekilde karşılayabiliyoruz. Ramazan ayında da kan bağışının devam etmesi ve bizlerin bu kan stoğumuz devam ettirmemiz gerekir. Ramazan ayında ise şu ana kadar 650-700 ünite civarında bir kan bağışımız var. Normalde bizim rutin aylarda 3 binin üzerinde kan bağışımız söz konusudur” şeklinde konuştu.



“Stoklarımız şu anda kritik seviye doğru yaklaştı”


Gönüllü bağışçıları ve vatandaşları iftar sonrası kan bağışı yapmaya davet eden Dr. İbrahim Çelik, şunları kaydetti:


“Ramazandan önceki stoklarımızda çok ciddi bir düşüş oldu. Stoklarımız şu anda kritik seviye doğru yaklaştı. 500 civarın bir kan stoğumuz var. Şu anda kan ihtiyacı karşılama noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Fakat stoğumuzu bunun yukarısına çıkartmamız gerekiyor. Her türlü duruma karşı tedbirli olmamız anlamında ve ihtiyaç konusunda ilerleyen günlerde sıkıntı yaşamamız için bu stoğu biraz daha arttırmamız lazım. Onu da inşallah gönüllü bağışçılarımızın destekleriyle başaracağımızı düşünüyorum.”




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