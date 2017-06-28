(Özel haber) Karadenizlilerin ‘Kurama’ şenliği

Trabzon’un Çaykara ilçesinden 1965 yılında Van’ın Özalp ilçesine yerleşen Karadenizliler, yörelerine has bir gelenek olan ‘Kurama’ (et yemeği) şenliğini bu yıl da sürdürdü. Kendi aralarında toplanarak aldıkları bir danayı kesip büyük kazanlarda pişiren Karadenizliler, daha sonra bu eti vatandaşlara ikram ediyor. Yılın belli aylarında yapılan şenlikler, mahallede çok göç yaşanması nedeniyle artık sadece bayramlarda yapılmaya başlandı.

Emek köyü sakinlerinden Sadık Toprak ve Nihat Özbay, 1965 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinden Van’ın Özalp ilçesine yerleşen Karadenizliler olarak, geleneklerini aynı şekilde devam ettirdiklerini belirtti. Karadenizliler, “Atalarımızdan, babalarımızdan kalan kurama şenliği geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bu tür etkinliklerin devam etmesi, gelecek nesiller için de çok önemlidir” dedi.

İkram edilen yemeğin ardından kemençe eşliğinde oynanan horon ile devam eden etkinlik, semaverde yapılan çayın ikram edilmesiyle son buldu.