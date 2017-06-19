(Özel haber) Kayyumdan sosyal belediyecilik örneği

6 ay önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Edremit Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, bu süre içerisinde yaptıkları çalışmalarla sosyal devlet anlayışına uygun bir belediyecilik hizmeti ortaya koyduklarını söyledi. Çiçekli; sosyal market, aşevi, aile destek merkezi (ADEM) projeleri ve devasa iftar programlarıyla halkın büyük beğenisini aldıklarını belirterek, “Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi olarak ilk göreve başladığımız andan itibaren sosyal devletin gerektiği adımları attık. Bu kapsamda ilk icraatımıza bundan üç ay önce vakfımız bünyesinde sosyal marketimizi açarak başladık. Ardından gıda marketimiz, bunlara ilaveten aş evimiz, aile destek merkezlerimiz (ADEM) ve son olarak da Ramazan etkinliklerimizle bu projelerimizi nihayete erdirdik” dedi.

“İşe toplumun en gariban kesiminden başladık”

Bu çalışmaların büyük bir vizyonun unsurları olduğunu ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, “Bizler arzu ediyoruz ki vatandaşlarımıza sosyal devlet olmanın en önemli hususlarını yaşatabilelim. Bunun için de toplumun ekonomik anlamda en gariban kesimi olan ve kendi yemeğini dahi pişiremeyen vatandaşlarımızla başladık. Bu vatandaşlarımızın evlerine aş evimiz vasıtasıyla öğle ve akşam sıcak yemek götürüyoruz. Edremit’te ayrım yapmaksızın tespit ettiğimiz bütün ihtiyaç sahibi hanelerimize bunları götürdük” diye konuştu.

“İlçemizde 400 farklı kurs açtık”

Başlattıkları örnek çalışmalardan bir tanesinin sosyal marketler olduğunu vurgulayan Çiçekli, şöyle devam etti:

“Yine ekonomik olarak bir üst seviyede olan, kendi yemeğini pişirebilen fakat imkansızlıklardan dolayı mutfağında tenceresi kayamayan kardeşlerimize gıda marketimizde tanımlamış olduğumuz ‘Sosyal Kart’ uygulaması ile kendilerine verilen limitler dahilinde aynı süper market ortamında alışverişlerini yapabiliyorlar. Yine bu vatandaşlarımız kendileri, eş ve çocukları ile beraber elbise marketimize gelerek istedikleri ürünleri alabiliyorlar. Bunun yanı sıra aile destek merkezlerimizle insanlarımızın kaynaşmasını ve rehabilite olmalarını ve açtığımız kurslarla kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Edremit ilçemizde dikiş nakış, halıcılık, Arapça, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe konularında 400 farklı kurs açtık. Bunları inşallah bundan sonra mahallelerimizde vatandaşlarımızın evlerinin önüne konuşlandırdığımız alanlarda devam ettireceğiz.”

“Vatandaşlarımıza eski Ramazanları yaşatıyoruz”

Sosyal devlet anlayışında yer alan ve sosyal belediyecilik anlayışının vazgeçilmezlerinden olan Ramazan etkinlikleriyle eski Ramazanları yaşattıklarını anımsatan Çiçekli, “Bizler çocukluğumuzda ve gençliğimizde İstanbul’daki Feshane etkinliklerini görür bunlara gıpta ile bakardık. Allah’a şükürler olsun Edremit’te bunun kapsamlı bir halini gerçekleştirme fırsatı bulduk. Türkiye’de sayılı birkaç tane iftar organizasyonundan birini gerçekleştiriyoruz. Burada Ramazan sokağında faaliyet yürüten esnafımızdan, sohbet veren Kur’an-ı Kerim okuyan hocalarımıza ve ulusal anlamda getirdiğimiz sanatçılarımıza kadar vatandaşımızın birliği beraberliği için farklı jenerasyonların kaynaşmasını sağlıyoruz. Van’ın artık talihsiz olaylarla değil hak ettiği güzelliklerle anılması için bütüncül bir çerçevede bizler bu adımları atıyoruz. İnşallah bundan sonrada atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“3 ayda 2 milyon TL’lik sosyal yardım”

Edremit Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak son üç ayda 2 milyon TL sosyal yardım yaptıklarını anımsatan Çiçekli, “Edremit Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak son 3 ay içerisinde 2 milyon TL’den fazla nakdi yardım yaptık. 3 binden fazla hanemiz gıda ve elbise mağazamızdan faydalandı. Yine günlük 6 ila 8 bin kişinin iftar yapabildiği Ramazan etkinlikleri kapsamında bugün itibarıyla yaklaşık 120-130 bin kişiye iftar verdik. Bu bizler için çok büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Ben emeği geçen bütün ekibimize, maddi ve manevi anlamda bizlere güç veren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza, valimize ve bu etkinliklerimize destek olan sponsor ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal market ve giyim mağazasında ihtiyaçlarını alan vatandalar da uygulamalardan son derece memnun olduklarını ifade ederek, kaymakamlık ve Belediye yetkililerine teşekkür etti.