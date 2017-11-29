(Özel haber) Soğuk havaya karşı ballı meyve önerisi

Kış mevsiminde C vitamini bakımından zengin meyvelerle birlikte tüketilen balın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Vanlı balcılar, özellikle ballı meyve tüketilmesini önerdi. Kentteki balcılar, kışın soğuk havadan kaynaklı meydana gelen hastalıklardan dolayı vücudun takviye gıdalara ihtiyacı olduğunu belirterek, enerji kaybında balın önemli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çektiler.

“Bal kendi başına bir ilaçtır”

Balla birlikte müşterilerine meyve tüketilmesini öneren Metin Elasan, balın kendi başına doğal bir antibiyotik özelliğe sahip olduğunu söyledi. Elasan, “Özellikle kış aylarında bal tüketildiği zaman vücutta soğuya karşı direnç sağlanır. Sade bal sevmeyenler; ballı süt, çay, su, ıhlamur içebilir. Bu anlamda özellikle kışın ballı meyve tükettikleri zaman çok daha vitamin ve enerji alacaklardır. Kışın soğuya karşı direnç sağlanması açısında meyveyle birlikte bal tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Kışın en çok tükettiğimiz mandalina ve portakal, C vitamini bol olan meyvelerdir. Buna balı da ilave ettiğimizi düşünürsek, hem meyveden alınan protein hem de baldaki zengin protein oranı vücutta müthiş direnç sağlar. Bal kendi başına bir ilaçtır. Bunu meyve ile tükettiğimiz zaman çok daha faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Van balının kalitesi ile ilgili bilgi veren Elasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van balı daha ismi konulmayan çiçeklerden elde ediliyor. Dünyanın hiçbir yerinde yetişmeyen endemik bitki türlerinden bal elde ediyoruz. Van balının kalitesini ve önemini elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Ancak bunlar yeterli olmuyor. Van balı hak ettiği yerde değil.”

“Kışın bal, kalkan görevi görüyor”

Kış süresince meyve üzerine dökülen balın gün boyunca kişiyi dinç tutacağını belirten Mesut Elasan ise “Bu sezon son 10 yılın en iyi balını aldık. Bu sezonda balımız çok kaliteliydi. Önceden kırsala fazla yüklemiyorduk. Bu yıl kırsala götürdük. Rakımın yüksek olmasından dolayı çok iyi bir bal aldık. Malumunuz kış geldi. Kışın besin değeri yüksek olan gıdaların başında bal gelir. Kışın havalar soğuk. Soğuktan dolayı grip, nezle gibi hastalıklardan dolayı bal ve bitkisel ürünler tavsiye ediliyor. Kışın bal kalkan görevi görüyor. Kış mevsiminde meyvenin üzerine bal dökmeniz sizi gün boyunca dinç tutar” diye konuştu.