(Özel haber) Türkiye İran’ın başkentinde ticaret merkezi açacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğinde İran’ın başkenti Tahran’da Türkiye Ticaret Merkezinin yakın zamanda açılacağını ifade eden Başkan Takva, özellikle Kapıköy Sınır Kapsı’nın modernizasyon çalışmalarının da tamamlanmasıyla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin Van’ın ekonomisini ciddi anlamda etkileyeceğini ifade etti. Takva, “Çok sevindirici bir gelişmenin arifesinde bulunuyoruz. Ekonomi Bakanımızın koordinasyonunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin organizasyonunda 8-10 Temmuz tarihlerinde İran’ın başkenti Tahran’da Türkiye Ticaret Merkezinin açılışı gerçekleştirilecek ve bu çerçevede bir iş formu da düzenlenmesi planlanıyor. Doğrusu bizler İran pazarına gecikmiş olduğumuz yönünde bir kanaati taşıyorduk. Ama bu adımlar hükümetimizin aslında İran’la olan ilişkilerimizi etkin bir şekilde temsil etmek üzere zemin oluşturduğunu gösteriyor. İran’ın kalbine kurulan ticaret merkezi, Van’ın ekonomisini de olumlu anla etkileyecektir” dedi.

“2017’nin ilk çeyreğinde 110 bin turist Kapıköy’den giriş yaptı”

Van’ın İran’la 280 kilometre sınırının bulunduğunu belirten Takva, “İlimiz bundan doğrudan etkilenecektir. Özellikle son yıllarda odamızın da İran-Türkiye ilişkileri bağlamında geliştirdiği işbirliği faaliyetleri, hem ilimizde hem bölgemizde hem de ülkemizin batı illerinde turizm faaliyetleri açısından göreceli bir seviye sağlamıştır. 2017 yılının ilk çeyreğinde 110 bin turistin sadece Kapıköy’den giriş yapması bunun örneğidir. Bu sayının daha fazla düzeyde gerçekleşmesi için de bu tür faaliyetlerin ve ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi çabalarının çok önemli etkisi olacaktır” şeklinde konuştu.

“Kapıköy stratejik öneme sahip”

Van’ın, bölgenin çekim merkezi haline geldiğini ve İran’ın güneyindeki kentlerinden insanların yoğun bir şekilde Türkiye’yi ve Van’ı tercih etmeye başladıklarını savunan Takva, bu noktada modernizasyonu devam eden Kapıköy Sınır Kapısının stratejik önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Kapıköy Sınır Kapımızı bu konuda stratejik çalışmalardan bir tanesi olarak görmekteyiz. Burayla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Tahminimizce eylül başı gibi kapımız Türkiye’nin en modern kapılarından bir tanesi haline gelerek faaliyete başlayacaktır. Bu da Türkiye-İran ilişkileri bağlamında Van’ı merkeze alan bir gelişme ortaya koyacaktır. Yapılacak olan ticaret merkezinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”