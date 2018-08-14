(Özel haber) Van’da üretilen meyve suyu yurt dışına ihraç ediliyor

İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) Metin Yıldırım isimli girişimci tarafından üretilen meyve ve gazlı içecekler, yurt içi ve yurt dışına ihraç ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Capri Mis işletme sahibi Metin Yıldırım, Van’da önceleri toptancılık yaptığını daha sonra üretime geçtiğini ifade ederek, “Önce küçük çapta bir deneme üretimi yaptık. Sonra baktık ki piyasa şartları bize uyuyor, piyasa bizi talep ediyor neden olmasın dedik ve daha büyük bir sektöre girdik” dedi.

İlk olarak sadece meyveli üretim yaptıklarını daha sonra gazlı üretime de geçtiklerini dile getiren Yıldırım, “5’i meyveli 3’ü gazlı olmak üzere 8 çeşit üretim yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu bölgesi ile yurt dışından Irak ve Nahçıvanla çalışıyoruz. Tesisimiz saatte 12 bin kapasiteye sahip. Yani saatte 500 koli üretim yapabiliyoruz. Bu da piyasaya yeterli geliyor” ifadelerini kullandı.

Beklentilerinin üzerinde bir üretim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yıldırım, “Buraya geldik ama bu kadar hızlı gideceğini beklemiyorduk. Şimdi yerin bize dar geldiğini, yetersiz geldiğini görüyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Daha geniş, daha ferah bir ortama geçmek için hazırlık yapıyoruz. Biz beklentilerimizin çok çok ilerisine gittik. Vizyonumuz ve misyonumuz üzerinden yolumuza devam ediyoruz. Yalnız biraz daha önümüzün açılması ve biraz daha kolaylıklar sağlanması bizim için daha iyi olacaktır. Bu bütün üreticiler, bütün girişimciler için geçerlidir. Ne kadar kolaylık sağlanırsa, biz ok adar hizmeti daha rahat verebiliriz. Ama prosedürler bize zaman kaybettiriyor. Fabrikada 14 kişi sürekli çalışıyor. Bazen üretimimizi çift vardiya yapmak zorunda kalıyoruz. O zaman sayımızı ikiye katlıyoruz. Elimizden geldiğince müşterilerimize geniş bir dağıtım ağı sağlamaya çalışıyoruz. Lojistiği en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Kış mevsiminde biraz olsun üretimde yavaşla oluyor. Yaz sezonunda ihracatta ve satışta herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Bizim sadece kış mevsiminde potansiyelimiz yavaşlıyor. Ancak ürünlerimize meyveli ve kantinlerde satışa uygun içecekler olduğu için bu açığı da okul sezonunda kapatıyoruz ve sorun yaşamıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan işletmeyi ziyaret eden İŞGEM Müdürü Mahmut Gedik, kendilerine bol kazançlar diledi.