(Özel haber) Vanlı kızlar Türkiye şampiyonluğuna göz dikti

Edremit ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani (40.) Sokak’ta bulunan Mustafa Cengiz Ortaokulunun Halk Oyunları ekibi, Van ve Bingöl’de daha önce düzenlenen yarışmalarda birinci olarak Halk Oyunları Federasyonu Minikler Türkiye Şampiyonluğuna gitmeye hak kazandı. 31 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Türkiye şampiyonluğuna katılacak olan Mustafa Cengiz Ortaokulu Halk Oyunları ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 30 kız öğrencinin yer aldığı ekip, hazırlıklarını tamamladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Şerefettin Aysan, 2014 yılında atandığı okulun hem akademik hem de kültürel ve sosyal aktivite başarısının düşük olduğunu dile getirdi. Bu noktada hedeflerini öncelikle akademik ardından da kültürel ve sosyal etkinliklerde öğrencilerin başarılı olması olarak belirlediklerini vurgulayan Aysan, “4 yılda bunu başardığımıza inanıyorum. Halk oyunları ekibimiz, geçen yıl Muğla’da yapılan Türkiye Finalinde dördüncü oldu. Yine 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında yapılan halk oyunları yarışmalarında Van ve Bingöl’de birinci oldu. Şimdi de Samsun’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

Halk oyunları ekibinin tamamen kızlardan oluştuğunu dile getiren Aysan, “Bu mahallede özellikle kız çocuklara daha çok önem veriyorum. Bunun nedeni kızlarımız, okullarını bitirdikten sonra eğitim ve öğretimlerine devam etsinler, küçük yaşta evlendirilmesinler, kendi ayakları üzerinde dursunlar diye bu tür sosyal faaliyetlere önem veriyorum. Yine halk oyunlarının yanı sıra bizim birde kız futbol takımımız bulunuyor. Bu bölgede ‘Kızlar futbol oynar mı? sözüne karşı biz bunu da başardık. Kız futbol takımımız bu yıl yapılan yarışmalarda Siirt’te ve Diyarbakır’da birinci oldu. Kuşadası’nda yapılan Türkiye Finalinde ise Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etmiştir. Türkiye finalinde de derece yapacağımıza inanıyorum. Çünkü ben kızlarıma güveniyorum. Bu anlamda tüm çalışmalarımızda her türlü desteği bize sunan Van Valisi Murat Zorluoğlu başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’ye, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin’e ve hem halk oyunları hem de beden eğitimi hocalarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türkiye Şampiyonasına gidecekleri için heyecanlı olduklarını belirten kız öğrenciler ise Samsun’da Türkiye şampiyonu olarak Van’a döneceklerini söyledi.