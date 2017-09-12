(Özel haber) Vazgeçilemeyen asırlık dikiş makineleri

Dikiş makinesi tamirciliğini teknolojik gelişmelere rağmen yaklaşık yarım asırdır sürdüren 58 yaşındaki Faruk Yarımbatman, lise yıllarında mesleğe başladığını söyledi. Daha sonra İstanbul’da makine tamiratı kursu gördüğünü ve o günden bugüne mesleğini aktif olarak sürdürdüğünü ifade eden Yarımbatman, yeni dikiş makinelerinin yanı sıra kendisine getirilen asırlık makinelere motor takarak işlevsel hale getirdiğini belirtti. Yarımbatman, “1976 senesinde bu mesleğe başladım. Van Ticaret Meslek Lisesi’nde öğrenci olduğum yıllardı. Bir dostumuzun sayesinde biz bu işe girdik. O dostumuz bize teklif etti. Ben de meslek öğrenmek güzel şeydir diyerek başladım. Daha sonra İstanbul’a giderek yaklaşık bir hafta kurs gördük. O günden bugüne bu işi aktif olarak yapıyoruz” dedi.

Eski dikiş makinelerinin gelişen teknolojiye rağmen şimdiki makinelere oranla daha sağlam olduğunu ifade eden Yarımbatman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uğraştığım makineler daha çok ev tipi makinelerdir. Onun dışında tekstil makinelerine daha çok rağbet var. Ev tipi makinelere eskisi gibi rağbet yok. Bu makineler evde ufak tefek dişilerin yapılması için veya bazı aileler geçim kaynağı için nakış yapıyorlar. Artık eski havası yok. Bazen buraya bir asırlık makine geliyor. Şu an 55 yıllık makine var elimde. Şu anki makinelerde genellikle plastik kullanılıyor. Plastik kullanılınca da daha çok arza veriyor. Dayanıklılık gücü de daha azdır. Fakat eski makinelerde demir olduğu için sık sık bakım isteyen makinelerdir.”

Evde kullanılmayan eski makinelerin değerlendirilmek için kendilerine getirildiğini söyleyen Yarımbatman, “Makinelerin arkasına ufak bir motor taktığımız zaman elektrikle çalışmış oluyor. Bize getirilen eski makineler evde çok yer kapladığı için vatandaşlar çantalı elektrikli durumuna getirmek istiyorlar” diye konuştu.