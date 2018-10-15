(Özel) İlkokul mezunu ustadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maket tank

Van'ın Erciş ilçesinde oto kaynak ustası olan ilkokul mezunu Suat Çekmez, hurda demirden yaptığı maket tankı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek üzere Külliye görevlilerine teslim etti.

Erciş Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde hizmet veren Suat Çekmez, çocukluğundan bu yana maket araba meraklısı olduğunu ve boş zamanlarında hobi olarak çeşitli maketler yaptığını söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden etkilenerek yaptığı maket tankı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere Ankara'da yetkililere teslim ettiğini anlatan Çekmez, "Hurda demirden yaptığım bu tank, Türk milletinin gücünü temsil ediyor. Biz tankların altına yatan bir milletiz. Bu maketin gerçeğini de yapabilirim. Yeter ki imkan verilsin. Çeşitli iş makineleri maketleri de yaptım. 33 yıldır oto kaynakçılık mesleğiyle uğraşıyorum. İlkokul mezunuyum. Çocukluğundan bu yana arabalara oldukça merakım vardı. İlkokul çağlarında kendime demirden oyuncak araba yaptım. Ardından, mesleğe atıldım. Boş zamanlarımda hobi olarak çeşitli araba maketleri yapıyordum. Ancak ne olduysa 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra oldu. Cadde ve sokaklarda o tankları gördüğümde gözlerim doldu. Türk milleti adına Cumhurbaşkanımıza maket bir tank yaptım. İlçe kaymakamımızın yardımıyla Ankara'ya gittim. Külliyede tank maketini Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere yetkililere teslim ettim. İnşallah Cumhurbaşkanımızın haberi olmuştur. İmkan verilirse ülkeme yeni iş makineleri, tanklar yapmak istiyorum'' dedi.

Ağabeyinin Kıbrıs'ta vatani görevini yaparken şehit olduğunu da belirten Çekmez, “Bu maketleri yapmamdaki amacım, millet olarak hep uyanık olmak ve dışa bağımlı olmaktan kurtularak, yerli üretimleri hayata geçirmektir. Bu tankı, iş makinelerini neden Türk milleti yapmasın? Bu tank maketini yaparken tehdit de aldım. Ama yılmadım. Maketini yaptım, inşallah bir gün gerçeğini de yapacağız. Yeter ki bizlere imkan verilsin. Türkiye'nin bize, bizim de Türkiye'ye ihtiyacımız var. Allah ülkemizi var etsin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin inşallah'' şeklinde konuştu.

İlkokul mezunu Çekmez, ayrıca hurdadan aldığı bir motosikleti de bazı değişiklikler yaparak maket tank ve iş makinelerini taşımak için yeniden dizayn ettiğini sözlerine ekledi.

Ressam Aydın Duman ise oto kaynak ustası Suat Çekmez'in yaptığı maketleri yakından gördüğünü ve ince ayrıntıların oldukça başarılı bir şekilde dizayn edildiğini söyledi.

Sanayi sitesine gelen vatandaşlar ise, iş yerinde sergilenen maketleri hayranlıkla inceleyerek oto kaynak ustasına hünerinden ötürü tebriklerini iletiyor.