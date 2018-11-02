(Özel) Iraklı hasta Van'da şifa buldu

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastaneleri Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, 41 yaşındaki Masood A.M. Shareet Mohammad Shareet adlı Iraklı hastanın doğuştan Fallot Tetralojisi denilen ve kalpte dört tane problemin aynı anda olduğu bir hastalığa yakalandığını ifade etti. Bu tür hastaların çoğunlukla çocuk yaşta ameliyat olması gerektiğini dile getiren Başel, “Bunlar ameliyat olmadığında genelde üçüncü, dördüncü dekattı göremeyen hastalardır. Yani 30-40 yaşlara çok ender gelebilen bir hastalığı vardı. Bu hastamızın özelliği hem başka ülkelerde hem Türkiye'de birçok merkeze gitmiş, hastanelerde ameliyatın gerekliliği söylenmiş ama ameliyatı kaldıramayacağı düşünülmüş. Biz de aynı şekilde hastamıza ameliyatın çok riskli olduğunu, ama ameliyat olmasa birkaç yıl içerisinde ciddi sorunlar yaşayabileceğini ve vefat edebileceğini söyledik. Kendisi de bu konuda karar vermişlerdi. Çünkü daha önceden bize gelen birkaç hastaları olmuş. Onlardan da cesaret alarak bizde ameliyat olmaya karar verdiler” dedi.

Iraklı hastayı yaklaşık 10 gün önce ameliyat ettiklerini ve hastanın şu anda taburcu olacak hale geldiğini belirten Başel, “Ameliyattan sonra yoğun bakım sürecinde ufak tefek sorunlar yaşadık, ama ameliyata giderken oksijene rağmen kandaki oksijen satrasyonu yüzde 70 iken şu anda oksijensiz halde yüzde 95'lerde. Ayrıca hastanın ameliyat sonrası ekosunu yaptığımızda, bütün değerlerinin kısa sürede toparlandığını gördük. Bu sık karşılaşılan bir durum değildir. Ama hastamız şu anda iyi ve inşallah birazdan taburcu olacak” ifadelerini kullandı.

Kürtçe konuşan Masood A.M. Shareet Mohammad Shareet adlı Iraklı hasta ise Irak, Suriye ve Türkiye'de birçok merkeze gittiğini ancak bir çözüm bulamadığını dile getirerek, “Akrabalarımın tavsiyesi üzerine buraya geldim ve Lokman Hekim Van Hastanesinde sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum” diye konuştu.

Oğlunun sağlığına kavuşmasının memnuniyetini yaşayan baba Abdullah Mohammed Shareet Ahmet de, “Oğlumu Irak ve Suriye'de birçok hastaneye götürdüm. Bunun yanında Türkiye'de Ankara'ya götürdüm, ancak bir çare bulamadım. Van'da Dr. Halil Başel sayesinde oğlum sağlığına kavuştu. Ben başta Dr. Halil Başel olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.