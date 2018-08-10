(Özel) Kalbinden bıçaklanan genç hayata tutundu

Korkut ilçesinde ikamet eden Mahsun Tençin (22), yaklaşık bir hafta önce kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kalbin sol tarafındaki karıncığa isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan Tençin, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Tençin, Lokman Hekim Van Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan başarılı ameliyat sonucu Tençin sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, bir hafta önce Mahsun Tençin’in kalp yaralanması sonucu Bitlis’ten sevk edildiğini ifade ederek, “Kalbin sol tarafındaki karıncık yaralanmasıyla bize geldi. Bitlis’te ilk müdahalesi yapılmıştı. Bize geldiğinde stabildi, ama 2 saat sonra yeniden kanaması başladı. Yaralımız yaklaşık 1,5 litre yoğun bakımda, 1 litrede ameliyat sırasında kan kaybetti. Yani vücuttaki kanın neredeyse yarısı boşaldı. Biz tekrar müdahale ettik ve hastamızı taburcu olacak hale getirdik. Şu anda her şey normal ve 1-2 güne kadar yaralımızı taburcu etmeyi düşünüyoruz” dedi.

“15-20 yıl sonra Türkiye’de beyin, kalp ve genel cerrahisi branşlarında hekim bulunamayacak”

Son zamanlarda sağlıkla ilgili çıkan olumsuz haberleri sert bir dille eleştiren Prof. Dr. Başel, “Özellikle ilk müdahaleyi yapan doktora buradan teşekkür etmek lazım. Çünkü kalbin sol tarafındaki sol karıncık yaralanmaları, genelde hastane içinde bile olsa kurtarılması çok zor ameliyatlardır. Bitlis’teki doktorlar, imkânsızlıklar içerisinde olunmasına rağmen hastayı hayatta tutmayı başarmışlar ve bize ulaşmasını sağlamışlar. Tabi son zamanlarda özellikle sağlıkla ilgili çok olumsuz haberler görüyoruz. Bu bilinçli, bilinçsiz yapılan haberler, sağlık camiasının motivasyonunu çok olumsuz etkilemektedir. Sanki hiç iyi bir şey olmuyormuş gibi, sağlıkçılar sadece işleri güçleri ekonomik kaygıları olan insanlar gibi tanıtılıyor. Ama büyük bir yanlışın içerisindeyiz. Buna Sağlık Bakanlığı ve yetkili birimlerin bir çözüm üretmesi lazım. Bunun bir devlet politikası haline gelmesi lazım. Bu gidişle devam ederse biz kendi çocuklarımızı tıp fakültesi okumaya ikna edemeyiz. Bizlerin durumunu görüp okumak istemiyorlar. 15-20 yıl sonra Türkiye’de özellikle beyin cerrahisi, kalp cerrahisi ve genel cerrahi gibi ağır branşları yapacak hekim bulunamayacak. Bana göre bu konuda daha yapıcı haberlerin çıkması lazım. Çünkü her hasta artık bizlere tereddütle, kafalarında soru işaretleriyle geliyor. Bu gidişle 15-20 yıl sonra kendimizi tedavi edecek insanları bulamayacağız. Bu konuda tüm Türkiye’nin, özellikle siyasilerimizin, bizleri yöneten insanların biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaralı Mahsun Tençin ise kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti.

Baba Remzi Tençin de çok mutlu olduğunu belirterek, “Mutluluğumu ifade edemiyorum. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.