(Özel) Kaybolan çocuk dolapta bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Süphan Mahallesinde meydana geldi. 6 yaşındaki Mevlüt Buldu, akşam saatlerinde arkadaşları ile oyun oynadıktan sonra evine gitti. Akşam olunca aile küçük Mevlüt'ü evde görmeyince mahalle ve evin etrafını aradı. Olumlu netice alamayan aile durumu yetkililere bildir. jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ekipleri kısa süre bölgeye gitti. Aile ve vatandaşlardan onu hakkında bilgi alan ekiplerin bir kısmı ev ve yakın çevreyi, bir kısmı evin yanından geçen kanalda aramaya başladı. Jandarma insana duyarlı köpeğinde katıldığı aramada bir netice alamayan ekipler, bölgeye jandarma su altı ekiplerini istediler. Jandarma su altı ekibi kanala girerek yaklaşık 3 kilometre suda arama yaptı. Ekipler, arama yaparken, aile ve yakınları sabırsızlıkla gelecek güzel bir haberi bekledi. Saatler 23:35'i gösterirken evden büyük çığlıkların çıkması üzerine arama yapan bütün ekipler eve doğru koşmaya başladı. Küçük Mevlüt, akşam eve geldiğinde odadaki dolaba girip uyuya kaldı. Uykusunu alıp dolaptan çıkan Mevlüt'ü gören kalabalık sevinçten çığlık atarken, baba İlhan Buldu oğlunu sağ salim görmesiyle bayıldı. Odadakiler su ve kolonya dökmesiyle baba Buldu kendine geldi. Çocuğunu kucağına alan aba Buldu, oğlunu doyasıya öptü. Aile ve yakınları, kaybolan Mevlüt için gözyaşı dökerken, bu kez bulunduğu için sevinç gözyaşları döktüler. Baba Buldu ve dede emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Çocuğun bulunmasıyla aramaya katılan ekipler, normale dönerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.