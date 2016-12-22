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22 Aralık 2016 14:57

Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi tatbikat

Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi tatbikat

22 Aralık 2016 14:57

Van Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde tatbikat düzenlendi.
Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüyle Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi arasında yürütülen ortak çalışma sonucu hastane personeline yangın ve afet tatbikatı eğitimi verildi. Eğitimin ardından hastane personelinin gerçekleştirdiği yangın ve afet esnasında hasta tahliyesi ve kurtarılması tatbikatı ise gerçeği aratmadı.
Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi yetkilileri, eğitimin çok verimli geçtiğini belirterek, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.



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