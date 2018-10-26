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Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde ‘Hasta hakları günü‘ kutlanıldı

Özel Lokman Hekim Van Hastanesi’nde gerçekleştirilen ‘Hasta hakları günü’, ’Bizim için değerlisiniz’ sloganıyla kutlanıldı.

Özel Lokman Hekim Van Hastanesi'nde gerçekleştirilen ‘Hasta hakları günü', 'Bizim için değerlisiniz' sloganıyla kutlanıldı. Hastanenin Hasta Hakları Birimi ve hastane yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte; hastanede tedavi gören hastalara ve poliklinikte tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına lavanta şişeleri ve hasta hakları bilgilendirme broşürü dağıtılıp hasta hakları ve sorumlulukları anlatıldı. Yapılan bu etkinlik kapsamında hasta ve hasta yakınları lavanta şişelerinde yazan ‘Bizim için değerlisiniz' notuyla unutulmadıklarını ve önemsendiklerini dile getirerek emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

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