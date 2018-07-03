(Özel) Mustafa Sarıgül: “Erken seçim mutlaka olmalı”

Erken seçim mutlaka olmalı ve Türkiye artık önüne bakmalıdır” dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak için Van’a gelen Şişli Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Sarıgül, Van-Şişli Öğretmenevinde partililerle bir araya geldi. CHP Van Milletvekili Adayı Fahrettin Çuyrak ve bazı yöneticilerin de hazır olduğu ziyarette açıklamalarda bulunan Sarıgül, siyasiler başta olmak üzere iş adamlarından tarihçilere, yazarlardan akademisyenlere Doğu ve Güneydoğu’ya gelmeleri çağrısında bulunarak, “Bütün yurttaşlarımdan ricam, Van başta olmak üzere Diyarbakır, Şırnak, Batman, Silopi ve Mardin’e, bu güzel topraklara olaylar olmadan gelmeliler. Van turizm cennetidir. Güneydoğu turizmin cennetidir. Güneydoğu’daki insanların güzelliği, Van’daki insanların misafirperverliği çok başkadır. Bütün siyasilerden, toplumun bütün önündeki isimlerden, tarihçilerden, yazarlardan, iş adamlarından, herkesten ricam; Van’a, Diyarbakır’a, Şırnak’a, Batman’a, Bingöl’e hiçbir olay olmadan turistlik seyahat için gelsinler ve buralardaki güzelliği görsünler. Buralardaki güzellik; Almanya’dan, Fransa’dan, İngiltere’den, İsviçre’den, Belçika’dan çok daha güzel. Oralarda buradaki yurttaşlarımızın ev sahipliğini ve şefkatli bakışlarını asla bulamayız” dedi.

Belediye başkanlığı döneminde birçok eser bıraktığını vurgulayan Sarıgöl, “Bir belediye başkanına, ‘Siz döneminiz süresi içerisinde hangi eserleri ülkeye kazandırdınız?’ Diye sorarlar. Bende eğitimle, sağlıkla, sporla, engellilerle, emeklilerle, down sendromlularla ilgili birçok eser kazandırdım. Ama bana ‘bu yaptığın 300 eser arasında baş tacı olan, en fazla gurur duyduğun eser hangisidir?’ Diye sorarsanız, Van-Şişli Öğretmenevi gelir. Van-Şişli Öğretmenevi ile gurur duyuyorum. İlerde inşallah farklı görevlerimi yurttaşlarım taktir ederse, Van-Şişli Öğretmenevini çok daha başka bir noktaya taşıyacağım. Van-Şişli Öğretmenevi ile bir öğretmen olarak, bir belediye başkanı olarak gurur duyuyorum. İyi ki belediye başkanlığım döneminde böyle bir eseri Vanlı yurttaşlarımla buluşturmuşum” ifadelerini kullandı.

“Yerel seçimlerde adam gibi adama oy versinler”

Belediye başkanlığı döneminde asla hiçbir vatandaşı etnik kökeninden, dininden, ırkından dolayı ayırmadığını vurgulayan Sarıgül, “Bana gelen bir vatandaşa hangi siyasi partiye oy verdin diye sormadım. Sen nerelisin? Hangi ırktansın? Hangi inançtansın? Hangi mezheptensin? Diye de sormadım. Tek soru sordum. Allah’ımın bana verdiği güçle size nasıl yardımcı olabilirim? Ötekisi olmayan bir anlayışla belediye başkanlığı yaptım. Bütün yurttaşlarımdan ricam, belediye başkanlığı seçiminde adam gibi adama oy versinler. Mütevazi adamlara oy versinler. Siyasi partilerden daha ziyade, adayların etrafında bütünleşsinler. Helal süt emmiş adayları kente hizmet etmek için seçsinler. Çünkü belediye başkanı, şehrin yedieminidir” şeklinde konuştu.

“Erken seçim mutlaka olmalı”

24 Haziran seçimlerinde halkın tercihini yaptığını dile getiren Sarıgül, “Erken seçimin mutlaka olması lazım. Artık Türkiye bir seçim sürecine girmiştir. 6 ay öne almakla, 6 ay geri yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Milletvekili seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır. Belediye seçimleri de bir an evvel yapılmalı ve Türkiye önüne bakmalıdır. Bunun yanında belediye başkanları, o kentin mutluluğu için yepyeni, çok güzel, şefkatli projeler üretmelidir” dedi.

Birçok siyaset adamının bir il ile anıldığına da değinen Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her siyasetçinin anıldığı yerler vardır. Süleyman Demirel Isparta ile, Necmettin Erbakan Konya ile, Bülent Ecevit Zonguldak ile, Turgut Özal Malatya ile anılırdı. Mustafa Sarıgül de çocukluğumdan beri Şişli’deyim. Şişli’yi çok seviyorum. Şişli benim için olmazsa olmaz. Şişli’yi özlemek, özlemlerin en güzelidir. Benim iki çocuğum var, bir çocuğum da Şişli’dir” diye konuştu.

Başkan Sarıgül ve beraberindekiler daha sonra Van-Şişli Öğretmenevi bahçesinde oturan vatandaşlarla sohbet etti.