(Özel) Otlu peynir görünümlü çikolatalara yoğun ilgi

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazasında üretilen otlu peynir görünümlü çikolatalar yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 6 ay önce İpekyolu Belediyesi tarafından belediye hizmet binasının alt katında açılan ve 20 engellinin istihdam edildiği Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazası, kısa zamanda halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada bir yandan misafirlerini ağırlayan engelli bireyler, bir yandan da ürettikleri ürünleri satışa sunuyor. Engelsiz Kafe çalışanları olarak Van'ın tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini ifade eden İpekyolu Engelsiz Kafe İşletme Sorumlusu Hacer Gün, “Daha önce normal tablet çikolatalarımızı üretiyorduk. Daha sonra Van'ın değerleri olan Akdamar Adası, Balık Bendi, Van kedisi ve Van'ın otlu peyniri görünümlü çikolataları ürettik. Üretimimiz bundan sonra da devam edecek ve bir sanat sergisi düzenlemeyi düşünüyoruz” dedi.

“Otlu peynir Van'da vazgeçilmezdir”

Engelsiz kafedeki bütün ürünlerin engeliler tarafından üretildiğini dile getiren Gün, “Elma şekerinden kurabiyesine, çikolatasından poğaçasına kadar her şeyi burada üretip satışa sunuyoruz. Burada engelli arkadaşlarımız hem üretmenin tadına varıyorlar hem de bu üretimleri dünya ile buluşturmanın hayalini kuruyorlar. Otlu peynir de bunlardan birisi. Otlu peynir, Van'da vazgeçilmezdir. Dolayısıyla biz de otlu peynir görünümlü çikolata yapalım, tatlı peynir severler de bunu tüketsinler. Çok fazla rağbet gördü. Maliyeti ve satış fiyatı da çok yüksek değil. Ürettiğimiz çikolatanın otlu peynire benzemesinden ziyade bir diğer farkı ise otlu peynirin içinde bulunduğu kap da çikolatadan. Yani çikolataları bitirdikten sonra kabını da afiyetle yiyebilirsiniz. Şu anda otlu peynir görünümlü çikolatamıza hem talep var hem de sipariş var” ifadelerini kullandı.

Kafede dinlenmenin keyfini çıkaran vatandaşlar ise otlu peynir görünümlü çikolatayı çok beğendiklerini ifade ederek, “İlk gördüğümüzde peynir sandık, ama yedikten sonra çikolata olduğunu anladık. Harika bir şey” diye konuştu.