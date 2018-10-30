(Özel) Sac sobalara rağbet esnafın yüzünü güldürdü

Van'da sac sobalara rağbetin artmasıyla geçmiş yıllara nazaran artan soba satışları, esnafın yüzünü güldürdü.

Van'da gözde meslekler arasında yer alan sac soba üreticiliği, gelişen teknolojiye ayak uydurarak yenilenen modelleriyle vatandaşlara hizmet sunuyor. Özellikle son zamanlarda kömür ve kömür sobalarındaki fiyat artışı, sac sobalara ilgiyi arttırdı. Soba satışlarındaki artış, esnafın da yüzünü güldürdü. Kış mevsiminde sıklıkla tercih edilen sac sobaların geçmiş yıllara nazaran daha çok rağbet gördüğünü ifade eden esnaf Nihat Atacan, “50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu sene vatandaşlar eskiye dönüş yaptı. Kömür fiyatlarının artması ve kömür sobalarının da pahalı olması sac sobalara ilgiyi arttırdı. Bu da bizi sevindirdi” dedi.

Soba fiyatlarının 70 ila 100 TL arasında değişebildiğini dile getiren Yusuf Karael isimli esnaf ise “Eskiyen bir meslek olduğu için özellikle faizsiz kredi konusunda yetkililerin bizim gibi esnafa destek çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Senar Karagülle de özellikle kırsal kesimdeki vatandaşların sac sobalara rağbet gösterdiğini belirterek, “Doğalgaz geldiği için şehir merkezinde fazla değil ama kırsal kesimler sac sobaları tercih ediyor. Bunun yanında son zamanlarda gelen zamlar nedeniyle kömür alamayan vatandaşlar tezek ve odun yakıyor” şeklinde konuştu.