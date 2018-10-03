(Özel) Ucuz elbise satışı kuru temizlemeye rağbeti azalttı

Van'da 19 yıldır kuru temizleme işleten Ferhunde İmrel, ucuz elbise satışının kuru temizlemelere olan ilgiyi azalttığını ifade etti.

Van'da 19 yıldır ağabeyinin mesleğini sürdüren Semih Kuru Temizleme sahibi Ferhunde İmrel, işlerin eskisi gibi olmamasından yakındı. Ağabeyi Bünyamin İmrel'in Van'da açılan ilk kuru temizlemede çırak olarak çalıştığını ve ardından işletmeci olarak devam ettiğini dile getiren İmrel, "Ağabeyimle birlikte bende 19 yıl önce başladım. İnsanlara hizmet vermek bizi memnun ediyor. İyi müşterilerim olmasaydı, bu işi yapmazdım” dedi.

Kuru temizlemelerin artmasının yanında piyasada ucuz giyim satışının kuru temizlemelere olan ilgiyi azalttığını dile getiren İmrel, “İnsanlar, kuru temizlemeye götürme yerine gidip 150 -200 TL'ye elbise alıyor. Öyle bir hale geldi ki, insanlar artık kuru temizleme yapmıyor. Bunun yanında kuru temizleme yaptığımız fiyat ise bizi kurtarmıyor. Kiramızı bile ödeyemiyoruz. Bir gün iş yapıyorsak, 10 gün yapamıyoruz. Bu durum bizi işten de soğutuyor. İşletmeyi kapatmayı bile düşünüyorum” ifadelerini kullandı.