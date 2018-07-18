(Özel) Van’da işitme kaybı olan hastalara ‘BERA’ testi

Çocuklar başta olmak üzere bilinci kapalı, zihinsel engelli ve iletişim bozukluğu yaşayan hastalarda işitme kaybında erken tanı büyük önem taşıyor. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iletişim ve ifade sorunu yaşayan hastalara teşhis için BERA testi uygulanıyor.

İHA muhabirine konuşan Odyoloji Uzmanı Sümeyye Özer Duran, BERA testinin işitme kayıplarının tanılanmasında önemli rol oynadığını belirtti. Kulak burun boğaz (KBB) hastalıkları uzmanlarına katkıda bulunmak üzere BERA testi uyguladıklarını ifade eden Duran, “Asıl hasta potansiyelimiz, işitme kayıplı ve denge bozukluğu olan hastalardır. Bunun yanında nöroloji ve psikiyatrinin bize yönlendirmiş olduğu hastalar bulunmaktadır. Onlarla birlikte kendi KBB uzmanlarımızın yönlendirdiği hastalara işitme testlerini yapmaktayız. İşitme testlerini yaptıktan sonra KBB uzmanlarına yönlendirerek, tedavi süreçlerine katkıda bulunuyoruz. Eğer işitme kaybı varsa cihazlandırması ve sonrasındaki takibini yapıyoruz” dedi.

BERA testi için bölge illerinden yoğun bir hasta sevki olduğuna dikkat çeken Odyoloji Uzmanı Sümeyye Özer Duran, “Ne yazık ki yakın çevre ilimizde de odyolog yok. Ağrı, Bitlis, Muş ve Hakkari olmak üzere hasta potansiyelimiz bu illerle beraber Şırnak, Siirt ve bazen Iğdır’a kadar uzanmaktadır. Hasta potansiyelimiz baya yaygın bir çevreden geliyor. Hastalarımız hem heyet hastası hem işitme kayıplı çocuklardır” diye konuştu.

“Beyinden kesin sonuç alabilmekteyiz”

BERA testi ile kesin sonuçlara ulaştıklarını ifade eden Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastalarımız öncelikle KBB’ye geliyor. KBB’de bir kulak muayenesi yapılıyor. Onlarda herhangi bir tedavi süreci yoksa öncelikle bizlere direkt yönlendiriliyorlar. Bizlerde hastaların yaş grubuna, nasıl bir test yapılacağına göre işlemlere başlıyoruz. Beyinden diret değerlendirdiğimiz için kesin sonuç alabilmekteyiz. O yüzden diğer testlerimizdeki kişisel cevaplardansa, net cevapları elde etmek istediğimiz hastalarda bu testi uyguluyoruz. Bu şekilde hekimlerimize net bir sonuç veriyoruz. Net sonuç çerçevesinde tedavilerini, cihazlandırılması gerekiyorsa cihazlandırmalarını ya da diğer kişisel durumlarını çözmeye çalışıyorlar.”

“BERA testi çok büyük katkı sağlıyor”

Bölgedeki hasta potansiyelini karşıladıklarını sözlerine ekleyen Duran, “Tüm birimlerde özellikle engelli hastalarımızın BERA testlerini yapabilmeleri için yoğun çaba sarf ediyorlar. Bizim testimiz bize çok büyük katkı sağlıyor. Uyuyamayan çocuklarda büyük bir sıkıntıya düşüyorduk. Bölgedeki hasta potansiyelini biz karşılıyoruz. Bu da hasta potansiyelimizi yükseltirken, buraya ihtiyacı olan hasta sayısını artırıyor” şeklinde konuştu.