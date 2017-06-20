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20 Haziran 2017 15:50

Öztürk’ten 7 çocuk annesi Sıdıka’ya ziyaret

Van’ın İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Bostaniçi Mahallesi’nde ikamet eden ve eşi vefat eden 7 çocuk annesi Sıdıka Yakut’u evinde ziyaret etti.

Öztürk’ten 7 çocuk annesi Sıdıka’ya ziyaret

20 Haziran 2017 15:50


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dulluk ve öksüz, yetim yardımından faydalanan, başka herhangi bir geçim kaynağı olmayan ailenin tek yetişkin çocuğu kısıtlı imkanlarla üniversite okurken, tatillerde ise çalışıp ailesine yardımcı olmaya çalışıyor. Ziyarette ailenin sıkıntılarını dinleyen İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, ailenin her zaman yanında olacağını, desteklerinin bunlarla sınırlı kalmayacağını ve yardımlarını esirgemeyeceğini belirtti. Başkan Vekili Öztürk, evden ayrılmadan önce aile fertlerine bayram hediyeleri verdi.


Ziyaret esnasında vatandaşın sorunlarını da dinleyen Başkan Vekili Cemil Öztürk, çözüm için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.


Yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Yakut ailesi, İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Başkan vekilinin kendilerini önemsediklerini vurgulayan aile, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini aktardı.




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