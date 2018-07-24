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24 Temmuz 2018 10:36

Pamukkale Üniversitesinden İpekyolu’na ziyaret

Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.

Pamukkale Üniversitesinden İpekyolu’na ziyaret

24 Temmuz 2018 10:36

Dr. Hüseyin Bağ ve beraberindeki heyet, Van’ın İpekyolu ilçesini ziyaret etti.


Başta Van Valisi Murat Zorluoğlu olmak üzere il protokolüne de nezaket ziyaretlerinde bulunan Pamukkale Üniversitesi heyeti, İpekyolu Belediyesinin organizasyonuyla Akdamar Adası, Van Kalesi, Hüsrevpaşa Camii, Muradiye Şelalesi, Erçek flamingo gözlem evi, Van Kedisi Evi gibi kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı da buldu.


Heyetin Yüzüncü Yıl Üniversitesine yaptığı ziyarette de bir işbirliği protokolü imzalandı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile Yüzüncu Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal tarafından imzalanan “Farabi Protokolü” çerçevesinde iki üniversite arasında var olan ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.


İpekyolu Belediyesinin örnek projelerinden olan Engelsiz Yaşam Akademisi, Engelsiz Kafe ve Erçek Yaşam Merkezinin yanı sıra, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ü de ziyaret eden heyet, geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, en kısa zamanda kendilerini Denizli’de ağırlamaktan duyacakları memnuniyeti bildirdiler.


Başkan Vekili Cemil Öztürk de, ülkemizin en önemli üniversitelerinden olan Pamukkale Üniversitesinin Rektörü Hüseyin Bağ ve beraberindeki heyeti misafir etmekten mutlu olduklarını belirtti.




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