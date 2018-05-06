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06 Mayıs 2018 17:29

Pancar toplarken kayalıklardan düştü

Van’ın Çatak ilçesinde pancar toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan genç kadının imdadına Mehmetçik ve UMKE ekipleri yetişti.

Pancar toplarken kayalıklardan düştü

06 Mayıs 2018 17:29


Çatak ilçesinin Görentaş ile Bilgi mahalleleri arasındaki kırsal alanda pancar toplayan Melek Sarıbulak (25), havanın da yağışlı olması nedeniyle ayağının kayması sonucu kayalıklardan düşerek yaralandı. Amcası Süleyman Sarıbulak’ın jandarmaya haber verilmesi üzerine bölgeye karayoluyla ulaşım imkanının bulunmaması üzerine Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından tahsis edilen helikopter ile Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde UMKE ekipleri tarafından yapıldıktan sonra helikopterle Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Burada bekleyen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise, yaşanan gelişmeleri twitter hesabında, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ayrıcalıktır. Çatak ilçemiz kırsalında yüksekten düşerek mahsur kalan vatandaşımızı, devletimizin tüm imkanlarını kullanarak kurtarıp hastaneye kaldırdık. Durumu iyi şükür. Teşekkürler jandarma, teşekkürler UMKE" notuyla paylaştı.




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