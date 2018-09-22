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Park halindeki kamyon alev alev yandı

Van’ın Saray ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi.

Van'ın Saray ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi.


Edinilen bilgilere göre dün gece, Saray ilçesinde park halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen kamyonda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 1 itfaiye aracının ve 3 personelin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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