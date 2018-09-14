Park ve bahçeler personeline sulama sistemi semineri verildi

Daha yeşil bir kent için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personeline otomatik sulama sistemleri ile ilgili bir eğitim semineri düzenledi. Bir otelde düzenlenen eğitim seminerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Harun Tutar'da katıldı. İki gün süren eğitim seminerinin ilk gününde katılımcılara Ferda Üzümcüoğlu ile İbrahim Büyükerdem tarafından sulama suyunun önemi, otomatik sulamanın tasarruflu oluşu ve mevsim şartlarının değişkenlikleri anlatılırken eğitimin ikinci gününde ise park ve bahçelerde sistemin kurulumu ve çalıştırılması uygulamalı olarak tanıtılıp anlatıldı.

Seminerin çok verimli geçtiğini ifade eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Harun Tutar, verilen eğitimle personelinin sulama sitemleri daha yakından tanıdığını söyledi. Tutar, “Bu tür seminerler personelin gelişimi açısından oldukça önemli. Bizler ve yeni çalışma arkadaşlarımız bu seminerle son teknoloji sulama sistemlerini yakından tanımış olduk. Biliyorsunuz Van çok az yağmur alan bir kent kışlarımızda uzun geçiyor. Bunun için uygun projenin geliştirilmesi içinde görüş ve önerilerde bulunduk” dedi.