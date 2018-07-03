Peynirciler Çarşısı’nda restorasyon başladı

Tarihi yapısına uygun bir şekilde yapılacak çarşı, yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olması bekleniliyor.

Van’ın tanıtımı ve kente ait marka değerlerin yaşatılması için aralıksız bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi, cumhuriyet dönemine ait olan tarihi Peynirciler Çarşısı’nı baştan aşağı yeniliyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen restorasyon çalışması, yaklaşık 4 ay sürecek. Fiziki şartları yetersiz olan ve hijyen açısından risk taşıyan çarşı, yapılan çalışmalar sayesinde hem modern bir görüntüye kavuşacak, hem de Van’ın meşhur otlu peynirinin marka değerini yükselterek dünya standartlarına taşıyacak.

“Burası Van’ımıza yakışır bir yer olacak”

Yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Fettah Yıldırım, daha önce çarşının hijyenik olmadığını belirterek, “Eskiden sakatatçılardan dolayı burası çok kötü kokuyordu. İnsanlar çarşıdan gezemiyorlardı. İnşallah çalışma tamamlandığında burası Van’ımıza yakışır bir yer olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kendileri için geçici olarak kurulan dükkanlara taşınan Peynirciler Çarşısı esnafı, günlük işlerini burada yürütüyor. Restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile daha modern ve ferah iş yerlerine kavuşacaklarını belirten esnaf, projenin mimarı olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na teşekkür etti.

Çocukluğundan bu yana peynircilik sektöründe olduğunu anlatan çarşı esnafından Tarık Ayan, çalışmalar sayesinde tarihi çarşı ve meşhur Van otlu peynirinin hak ettiği değeri kazanacağını belirtti.

“Hiçbir şekilde mağdur edilmedik”

Yeni çarşılarına kavuşmayı heyecanla beklediklerini belirten esnaf Tarık Ayan, şunları söyledi:

“Daha önce sakatatçı esnafı ile aynı ortamı paylaştığımız ve çarşımız eski olduğu için istenilen kalitede bir hizmet sunamıyorduk. Burada bir restorasyon ihtiyacı olduğu ortaya çıkınca, valimiz ve Büyükşehir Belediyemiz harekete geçtiler. Kısa süre içinde bizlerle de bir araya gelerek yenileme çalışmasına başlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla çok daha hijyenik bir ortamda bu kültürel lezzeti insanlara ulaştırmaya devam edeceğiz. Geçici olarak buradayız. Hiçbir şekilde mağdur edilmedik. İşlerimizi bir şekilde burada yürütüyoruz. İnşallah kısa sürede yeni iş yerlerimize kavuşarak daha modern ve nezih bir ortamda halkımıza hizmet vereceğiz.”

“Van otlu peyniri hak ettiği değeri bulacak”

25 yıldır Tarihi Peynirciler Çarşısı’nda hizmet verdiklerini anlatan Kenan Yağız da, yapılacak yenilemeden duydukları memnuniyeti şöyle anlattı:

“Çarşımız şu anda bir yenileme ve dönüşüm içerisindedir. Yerimiz restore ediliyor. Bunda emeği geçen başta Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu’na teşekkür ediyoruz. Geçici olarak Tekel binası arkasında bulunan bu alana bizleri gönderdiler. Sağ olsunlar. En azından mağduriyet yaşamadık. İşlerimiz kısmen düştüyse de inşallah çarşımızdaki yenileme çalışması tamamlandığında her şey çok daha güzel olacak. Özelikle bir dünya markası olan Van otlu peynirimiz hak ettiği yerde güzel bir şekilde sergilenerek, hak ettiği değeri bulacak.”

Tarihi Peynirciler Çarşısı’nda neler yapılıyor?

Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait olan bina; ana çarşı, güney ve kuzey çarşı olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Ana çarşıda bulunan 35 adet 12-16 metrekarelik dükkanlar yerleri korunmak suretiyle orijinal yapı malzemeleri ile eski haline dönüştürülecek. Kuzey çarşıda bulunan 10-14 metrekarelik 12 adet dükkan ise mevcut durumu iyileştirildikten sonra çatı ile kapatılacak. Güney çarşıda ise atıl durumda bulunan alan yenilenerek 10-14 metrekarelik 9 adet dükkanla beraber, yapının ısınma ihtiyacı için kazan dairesi, su deposu ve lavabolar yapılacak. Ana çarşı tescilli bir bina olmamasına karşın, yapı inşa edildiği döneme ait yapım teknikleri, kullanılan yöresel yapı malzemeleri ve özgün plan tipiyle tarihi bir bina olma özelliği taşıyor. Bu nedenle bina yıkılarak ortadan kaldırılmak yerine, tarihi dokuları büyük ölçüde korunarak yapının ekonomik ve kültürel fonksiyonlarla kentte kazandırılması sağlanacak.

Sakatatçılar yeni yerlerine taşınacak

Binanın yenilenmesinin ardından çarşının tamamı süt ve süt ürünleri satışı yapan esnafa tahsis edilirken, çarşı içinde bulunan sakatatçılar ise Akköprü Deresi yanında yapılacak yeni alana taşınacak. Burada yap işlet devret modeliyle hayata geçirilecek çarşı yapımının tamamlanmasının ardından sakatatçı ve balıkçı esnafına tahsis edilecek.