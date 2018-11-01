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‘Peyzaj Mimarlığı Eğitimi'nin 50. yıldönümü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tasarım Fakültesinde, Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 50.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tasarım Fakültesinde, Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 50. yılı nedeniyle bir etkinlik düzenledi.


YYÜ Nihat Bayşu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte açılış konuşması yapan YYÜ Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demirel, Peyzaj Mimarlığının önemine değinerek, "Kuruluşundan bu yana 50 yılı ardında bırakan Peyzaj Mimarlığı Eğitimi nedeniyle Van YYÜ Tasarım Fakültesi olarak bir etkinlik düzenledik. Bizleri kırmayıp buraya kadar gelen Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mükerrem Arslan Hanımefendiye çok teşekkür ederim. Bu çerçevede, yakın zamanda uluslararası ölçekte tanımlı ISO9001-2015 eğitim öğretim ve araştırma alanlarında yetkinlik sertifikası almış olan fakültemizde, hali hazırda Mimarlık Bölümümüzde yaklaşık 360 lisans öğrencimiz ve peyzaj mimarlığı anabilim dalımız bünyesinde ise 69 yüksek lisans öğrencisi eğitim öğretimlerine devam etmektedir" dedi.


Demirel'in ardından Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mükerrem Arslan, "Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı" konulu bir sunum yaptı.


Sunumun ardından etkinlik sona erdi.

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