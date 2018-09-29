PKK terör örgütüne ait 2 sığınak ve çok sayıda malzeme imha edildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne ait 2 sığınak ve 10 bidon benzin, 2 adet büyük boy tüp, 2 adet jeneratör, 5 bidon jeneratör yağı, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 1 adet büyük telsiz, 1 adet büyük boy taş kırıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün, kış tertiplenmesine yönelik hazırlıklarını boşa çıkarmak ve barınma imkan ve kabiliyetini ortadan kaldırmak maksadıyla, duyarlı vatandaşlarımızın desteğiyle operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında; 28 Eylül 2018 günü Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel operasyonunda teröristlerin kullanmış olduğu iki sığınak tespit edilmiş ve bu sığınaklarda yapılan aramada; 10 bidon benzin, 2 adet tüp (büyük boy), 2 adet jeneratör, 5 bidon jeneratör yağı, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 1 adet büyük telsiz, 1 adet büyük boy taş kırıcı, 2 adet met ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve söz konusu sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.