Prof. Dr. Uğur Ersoy, Van YYÜ'de seminer verdi

YYÜ Mimarlık Mühendislik Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen seminerde, alanında duayen bir isim olan Prof. Dr. Uğur Ersoy bir sunum yaptı. "Geçmişten Günümüze Betonarme Yapıların Güçlendirme ve Onarımı" başlıklı bir konuşma yapan Prof. Dr. Ersoy, soru cevap bölümünde katılımcıların sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 2 saat süren seminerin sonunda, YYÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mucip Tapan tarafından Ersoy'a plaket verildi.

Seminere Van İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı İsmet Bilmez, mühendisler ve çok sayıda öğrenci katıldı.