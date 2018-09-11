Protez ayaklarını kaybeden 14 yaşındaki Sarıtaş'a büyükşehirden yeni protez

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve protez bacaklarını otogarda kaybeden 14 yaşındaki engelli Mehmet Salih Sarıtaş'a Van Büyükşehir Belediyesi yeni protez bacak aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Naif ile Meleksima Sarıtaş çiftinin doğuştan engelli çocukları ile yaklaşık 10 gün önce Van'a geldi. Yaptığı yolculuktan yorulan ve otogarda protez bacaklarını çıkaran Sarıtaş, bir süre sonra protezlerinin yerinde olmadığını fark etti. Otogarı didik didik arayan Sarıtaş ailesi, bir türlü protez bacaklarını bulamayınca Van Büyükşehir Belediyesi Terminaller Şube Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunarak Van'dan ayrıldı.

Terminaller Şube Müdürlüğü, ilgili daire başkanlığına Sarıtaş'ın yardım başvurusunu iletti. Başvuru sonrası Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığı ekipleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun da talimatları doğrultusunda protez alamayacak durumda olan Sarıtaş'a yeni protez bacaklar yaptırdı. Yeni protez bacaklarını almak için tekrar Van'a gelen Sarıtaş'a, protezleri Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ve Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanı Erkan Akın tarafından verildi.

Mutluğu gözlerinden okunan Sarıtaş, “Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. 20 gündür evden dışarı çıkamıyordum. Şimdi yeni protezlerime kavuştum. Çok mutluyum” dedi.

Mehmet'in mutluluğu karşısında çok duygulandığını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, büyükşehir belediyesi olarak her zaman engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, “Mehmet yaklaşık 20 gün önce protezlerini kaybetmiş. Ve bize başvuruda bulunmuş. Bizde kendisine ulaşarak bacak ölçülerini aldık. Valimizin talimatları doğrultusunda ona yeni protezler yaptırdık. Protezlerini kaybettiği günden bu yana evden çıkmadığını evde çok sıkıldığını söyledi. Bu bizleri çok üzdü. Ama artık yeni protezleriyle dışarı çıkıp rahat bir şekilde dolaşacak. Mehmet'in mutluluğu bizleri çok mutlu etti. Onun mutluluğu bizlere umut oldu. Hayırlı uğurlu olsun iyi günlerde kullansın” dedi.

Baba Naif Sarıtaş ise geçim sıkıntısı yaşadıklarından yeni protez alacak durumunun olmadığını belirterek desteklerinden ötürü Van Büyükşehir Belediyesi ve Vali Zorluoğlu'na teşekkür etti.