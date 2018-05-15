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15 Mayıs 2018 12:29

‘Rafadan Tayfa’ ekibine yoğun ilgi

Sağlık Bakanlığı tarafından organize ‘Rafadan Tayfa’ etkinliği Van’da büyük ilgi gördü.

‘Rafadan Tayfa’ ekibine yoğun ilgi

15 Mayıs 2018 12:29


İpekyolu Belediyesinin katkılarıyla Rafadan Tayfa ekibi, Bostaniçi Spor Salonu’nda çocuklarla ücretsiz olarak buluştu. Bir süre önce yine İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün katkılarıyla kente gelen ve büyük beğeni toplayan TRT Çocuk kanalının beğenilen programı Rafadan Tayfa ekibi, iki seans halinde çocuklarla buluştu.


Animasyon karakterlerin tiyatro oyununa uyarlanmasıyla sergilenen gösteri, çocukların günlük hayatta uyması ve dikkat etmesi gereken sağlık kurallarını, eğlenceli ve keyifli bir formatla anlatıldı.




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