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31 Aralık 2016 17:06

Rahmet Eli Derneği’nden 205 aileye yardım

Rahmet Eli Derneği’nden 205 aileye yardım

31 Aralık 2016 17:06

Van Rahmet Eli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Dayanışma Derneği 2016 Aralık ayı içerisinde 205 aileye yaklaşık 13 bin TL değerinde yardım ulaştırdığını açıkladı.
Umut Kervanı Platformu Üyesi Van Rahmet Eli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Dayanışma Derneği, Aralık ayı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Açıklamalarda bulunan dernek Başkanı Sabri Yıldırım, 2016 Aralık ayında 205 aileye yaklaşık 13 bin TL değerinde yardım ulaştırdıklarını söyledi. Yıldırım, “Rahmet Eli Gıda Bankası olarak her ay olduğu gibi Aralık ayında da daha önceden tespit ettiğimiz 205 ailemize gıda paketlerini ulaştırdık. İçerisinde temel gıda ve temizlik malzemesi bulunan toplam 13 bin TL değerindeki yardım paketlerini birinci dereceden mağdur olan ailelerimize birinci elden ulaştırdık. Yılın son ayı olan Aralık ayında ilimize ülkelerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı göç eden, Suriye ve Afgan ailelerinde bulunduğu yoksul ve mağdur ailelerimize yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bizlere yardımcı olan üyelerimiz ve tüm hayırsever Van halkına teşekkür ediyoruz” dedi.
Yıldırım ayrıca önümüzdeki günlerde 2016 yılına ait faaliyet raporlarını da kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.



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