Ramazan sokağında şiir gecesi

Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesinin ortaklaşa hazırladığı iftar sofrası ve Ramazan Sokağı etkinlikleri çerçevesinde ünlü şair İbrahim Sadri Vanlılarla buluştu. Ramazanın ilk gününden bu yana sevilen sanatçıları Vanlılarla buluşturan Cumhuriyet Caddesi’ndeki Ramazan Sokağı yine renkli bir geceye sahne oldu. Her gün verilen 5 bin kişilik iftar yemeğinin ardından start alan etkinlikler aralıksız sürüyor. Mehteran gösterisi ve çocuk oyunlarının ardından sahne alan şair İbrahim Sadri, birbirinden güzel şiirler seslendirdi. Van’a uzun bir aradan sonra geldiğini anlatan İbrahim Sadri, kendisini Vanlılarla buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi’ne teşekkür etti.

Van’ı çok sevdiğini anlatan Sadri, “Çok uzun bir aradan sonra çok uzun bir yoldan gelip sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu alanda sizlerle beraber olmak onur verici. İnşallah bu mübarek Ramazan gecesinde dilimiz döndüğünce sizlere şiirler seslendireceğiz. Üstatlarımızdan mısralar okuyacağız. Yine kendi şiirlerimi sizler için okuyacağım. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

İbrahim Sadri’nin müzik eşliğinde yaptığı şiir dinletisine Ramazan Sokağı’na gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinliklerin 23. Günü İbrahim Sadri’nin doyumsuz şiir dinletisinin ardından sona erdi.