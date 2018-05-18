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18 Mayıs 2018 14:43

Ramazanın ilk cuma namazına yoğun ilgi

Van’da Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler dolup taşarken yer bulamayan cemaat, namazını cami önünde bulan parklarda kılmak zorunda kaldı.

Ramazanın ilk cuma namazına yoğun ilgi

18 Mayıs 2018 14:43


Ramazan ayının ilk cumasında Vanlılar camilere akın etti. Hz Ömer Camii’nde yer bulamayan cemaat, namazlarını cami dışındaki sokak ve pasajlarda serdikleri seccadelerde ve kartonlarda kılarak güzel görüntüler oluşturdu.



“Dinmeyen Yaramız Kudüs”


Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde, “Dinmeyen Yaramız Kudüs” başlıklı hutbe okundu. Hutbeyi okuyan Hz Ömer Camii İmam Hatibi Emin Akan, “Kudüs, sıradan bir toprak parçası değildir. Kudüs ve Mescid-i Aksa, bize Peygamberimizin emanetidir. Kudüs sadece Filistin ve Mescidi Aksa civarında yaşayanların değil, tüm dünya Müslümanlarının gözbebeği ve insanlığın ortak değeridir. Bugün ise Kudüs, Müslümanların ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak sınavıdır” dedi.


"Ramazanın ilk cumasında dualar Filistin’e"


Kılınan cuma namazının ardından hep birlikte İslam dünyasının içinde bulunduğu zulümlerden kurtulması ve Filistin’de katledilen Müslümanlar için dua edildi.




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